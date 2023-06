Beleza e autocuidado: 5 produtos indispensáveis para garantir madeixas ainda mais lindas

Cabeleireiro Getúlio Cruz listou 5 produtos que não podem faltar na sua rotina de cuidados com os cabelos

Não é segredo que, com a chegada do inverno, o cabelo tende a ficar mais ressecado, não é mesmo? Segundo o cabeleireiro Getúlio Cruz, isso pode acontecer devido a diversos fatores. “É super importante, antes de mais nada, ter a consciência de que os cabelos precisam de cuidados redobrados, pois no inverno, temos a tendência de lavarmos os cabelos em águas bem quentes e, após a lavagem, usamos secador. Essas práticas podem prejudicar a saúde dos fios”, ressalta.

O especialista explica que, para usar adereços que produzem fontes de calor, é importante manter uma rotina de cuidados assídua. “Tudo é questão de equilíbrio. Para secar as madeixas ou até mesmo prancha-las, é necessário manter cuidados especiais na hora da própria lavagem”, recomenda. Pensando nisso, Getúlio listou 5 produtos indispensáveis para você ter em casa na hora de cuidar dos fios e mantê-los sempre alinhados e lindos. Olha só:

1. Kit Braé Divine Anti Frizz: https://amzn.to/3Ja8tNp

Reprodução/Amazon

2. Escova para cabelo, pocket, Condor: https://amzn.to/3NmVVF4

Reprodução/Amazon

3. Protetor térmico Blow-dry Fluidifier, L’Oréal Professionnel: https://amzn.to/3N2foJU

Reprodução/Amazon

4. Óleo extraordinário, L’Oréal Paris, Elseve: https://amzn.to/3CoqNyD

Reprodução/Amazon

5. Escova de cabelo profissional, Betued: https://amzn.to/43BujBC

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a Contigo! pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

