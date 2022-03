Beleza do Oscar: 10 produtos para se inspirar na make das celebridades

No último domingo (27), aconteceu a 94ª edição do Oscar. E no red carpet da premiação não foi só os looks de arrasar que chamaram atenção, a maquiagem das celebridades também se destacaram.

Reforçando algumas tendências atuais, as famosas apostaram na pele glow e com acabamento natural. Os tons terrosos ficaram em evidência e, nos olhos, muito delineado, canto interno iluminado e detalhes em verde e dourado. Já para os lábios, o nude e o clássico batom vermelho foram os escolhidos.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 produtos incríveis para te ajudar a produzir uma make glamourosa e digna de Hollywood! Dá uma olhada:

1. Vult Paleta de Blush Cinderela: https://amzn.to/3tMwZgf