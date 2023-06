Beleza de luxo: 15 itens de maquiagem para você arrasar na produção

Gloss, sombras, iluminador e muitos outros produtos que vão fazer a diferença na sua rotina

Se você está procurando novos itens de maquiagem incríveis para adicionar na sua rotina, está no lugar certo! Preparamos uma lista com 15 produtos de luxo disponíveis na Amazon para você arrasar na produção e deixar a make ainda mais linda. Tem de tudo: iluminador, paleta de sombras, gloss, base e muito mais!

Confira e escolha seus itens favoritos:

1. Gloss 3D Hydra, Kiko Milano: https://amzn.to/3NwWlHJ

2. Máscara para cílios, Hypnôse Lancôme: https://amzn.to/3NvdqSj

3. Paleta de sombras Sweet Peach, Too Faced: https://amzn.to/3JBsv3I

4. Mineralize Blush, MAC: https://amzn.to/3PCNln9

5. Corretivo Synchro Skin Self-Refreshing, Shiseido: https://amzn.to/44450bM

6. Batom Super Lustrous Matte, Revlon: https://amzn.to/3XDKAE3

7. Maquiagem para pernas Best Bronze, Leg Make Up: https://amzn.to/436Db1g

8. Gloss labial Plumping Power, Too Faced: https://amzn.to/433FEcS

9. L’absolu Mademoiselle Shine, Lancôme: https://amzn.to/3XuwIMq

10. Dermacolor Camouflage, Kryolan: https://amzn.to/44msaKi

11. Dermablend Base 3D Correction, Vichy: https://amzn.to/3CPVBIO

12. Base Born This Way, Too Faced: https://amzn.to/3Nyit4n

13. Paleta de sombras Naked Heat, Urban Decay: https://amzn.to/46wNApJ

14. Pó iluminador Laura Mercier: https://amzn.to/3XxBmcv

15. Iluminador Match Stix Shimmer Skinstick, Fenty Beauty by Rihanna: https://amzn.to/3Nz5LT0

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amzn.to/36Q9Ag3

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/2UdgvuJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3TDGpFX