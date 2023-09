Beleza de luxo: 10 produtos de maquiagem incríveis para você garantir

Confira 10 makes para garantir no site da Amazon e escolha suas favoritas

Se você ama maquiagens e está pensando em renovar as suas, não pode perder essas dicas! O site da Amazon conta com a categoria de Beleza de Luxo, reunindo produtos de qualidade para você arrasar nas produções de make, cabelo, skincare e muito mais.

E para te ajudar a garantir itens incríveis, preparamos uma lista com 10 maquiagens que não podem faltar na sua penteadeira. E tem de tudo: base, sombra, máscara de cílios e muito mais! Confira e garanta os seus:

1. BB Blur Mousse Effaclar, La Roche-Posay: https://amzn.to/43bseMN

Esse BB cream é perfeito para garantir aquele efeito blur que amamos durante o dia. Além de uniformizar a pele, diminui o brilho e ajuda a controlar a oleosidade.

Reprodução/Amazon

2. Pincel de bolso multitarefas, Real Techniques: https://amzn.to/3WUnx7P

Multitarefas, este pincel pode ser utilizado para aplicação de pós, blushes e muito mais! Além disso, possui o tamanho ideal para ser levado em uma viagem ou na própria bolsa do dia a dia.

Reprodução/Amazon

3. Batom cremoso L’Absolu Rouge Cream, Lancôme: https://amzn.to/3WGGPgG

Com textura ultra cremosa, este batom é super resistente à manchas. Sem contar que possui cor suuuper intensa e a finalização iluminada.

Reprodução/Amazon

4. Máscara para cílios Hypnôse Drama Waterproof, Lancôme: https://amzn.to/43tXC8T

À prova d'água, essa máscara aumenta o volume dos cílios em até 14 vezes. Possui textura de fácil aplicação, é rica em pigmentos intensos e o aplicador curvado conta com cerdas cheias, distribuindo de maneira uniforme sua fórmula pigmentada.

Reprodução/Amazon

5. Paleta de sombras Sweet Peach, Too Faced: https://amzn.to/43uYolT

Com diversos tons de sombras, essa paleta possui variações neutras e ousadas, que possibilitam a criação de makes para todas as ocasiões. Além disso, possui deliciosa fragrância de pêssego!

Reprodução/Amazon

6. Mineralize Blush, MAC: https://amzn.to/3oyNywD

Com minerais refinados em uma fórmula de blush em pó, esse item fornece uma aplicação incrível. Super leve, desliza na pele para alcançar uma cor luminosa que se desenvolve camada após camada.

Reprodução/Amazon

7. Gel para sobrancelha, Anastasia Beverly Hills DipBrow Gel: https://amzn.to/3MY0CVz

Rico, pigmentado e duradouro, esse gel para sobrancelhas desliza sem esforço, definindo perfeitamente e garantindo uma aparência completa. Sua fórmula é à prova d'água e dura até doze horas.

Reprodução/Amazon

8. Batom líquido matte, Ultra HD, Revlon: https://amzn.to/3q8vjOO

Com textura suave em gel, esse batom líquido possui cobertura perfeita, sem deixar aquele toque seco nos lábios. Além disso, conta com coloração intensa de longa duração, tendo como resultado em alta definição os lábios aveludados.

Reprodução/Amazon

9. Concealer circle, Kryolan: https://amzn.to/3MZNGyq

Esse item conta com seis tons diferentes, que cobram pequenas descolorações da pele. Além disso, podem ser mesclados entre si para a criação de diferentes tons.

Reprodução/Amazon

10. Base facial Teint Idole Ultra Wear, Lancôme: https://amzn.to/3L9qqNd

Com acabamento matte, essa base possui FPS15, uniformiza a textura e garante tons naturais e de longa duração na pele. Além disso, conta com partículas que absorvem a oleosidade e deixam a maquiagem com um acabamento opaco e natural.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy