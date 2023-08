Beleza: confira 10 produtos de skincare em oferta no Saldão do Cliente

Sérum, protetor labial, cremes e muitos outros produtos incríveis para você garantir em oferta

Não há nada melhor do que desacelerar a rotina e ter um momento para cuidar de você, né? E uma ótima ideia é apostar em skincare de qualidade, garantindo uma pele ainda mais linda, saudável e super hidratada!

Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 produtinhos de cuidados com a pele que estão em oferta no Saldão do Cliente da Amazon. E tem de tudo: sérum, creme facial, protetor solar, protetor labial e muito mais!

Confira e escolha seus itens favoritos:

Este sérum conta com ácido hialurônico, que estimula a redução de linhas de expressão, e hidra complex, que estimula a hidratação da pele. Além disso, suaviza a superfície da epiderme, garante sensação de elasticidade, protege a região e possui textura ultra leve. Demais, né?

Esse intenso protetor labial hidrata e regenera os lábios ressecados e machucados. Conta com vitamina E, pantenol e óleos naturais em sua fórmula, garantindo reparação e alívio imediatos e podendo ser usado diariamente. Sem contar que o item possui proteção UVA/UVB!

Enriquecido com algas marinhas vermelhas e marrons, essa máscara absorve as toxinas, nutre a pele e auxilia em tratamentos estéticos. O produto também carrega diversos benefícios, como poder regenerativo, tonificante, suavizante, clareador, hidratante e esfoliante natural.

Este kit conta com três produtos de qualidade: a água micelar 7 em 1, que ajuda a manter o nível de hidratação da pele; o sérum preenchedor, que preenche a região e deixa a epiderme mais firme e hidratada; e o protetor solar com FPS60, ideal para ser utilizado no dia a dia.

Com textura em gel, este produto é super recomendado para peles secas, garantindo hidratação profunda no corpo e nos lábios.

Desenvolvido para remover as células mortas, estimular a renovação celular e eliminar a aspereza, este creme esfoliante não agride a pele e possui óleo de apricot, rico em vitamina E, que auxilia na prevenção do processo de envelhecimento da pele.

Esse creme facial conta com FPS15 para proteger a pele contra os raios solares, e possui fórmula exclusiva, que reduz linhas de expressão e deixa a epiderme com aparência mais jovem.

Indicado para todos os tipos de pele, este sérum remove completamente as maquiagens e impurezas (até as mais resistentes), deixando a epiderme mais suave e macia.

Com vitamina C em sua fórmula, essa loção tonifica a pele, auxilia na uniformização do tom e reequilibra o pH da região.

Com glitter para corpo e cabelos, esse spray é perfeito para você arrasar na produção!

