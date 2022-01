Beleza: 10 produtos essenciais para a rotina de verão

No verão, devido à exposição ao sol, água do mar e piscina, alguns cuidados com a pele e o cabelo devem ser redobrados. Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 produtos incríveis que vão te proteger dos danos causados pela estação mais quente do ano e fazer a diferença na rotina de beleza! Dá uma olhada:

Com FPS 30 e ativo pró-melanina que estimula o bronzeado, esse produto incrível da NIVEA é resistente à água, possui rápida absorção e garante proteção imediata.