Beleza: 10 bases incríveis para você escolher a sua favorita

1. Base Matte de alta cobertura, Dalla MakeUp: https://amzn.to/3Ot60Rg

Com alta cobertura, essa base líquida garante alta performance, resistência à água e suor, durabilidade e um efeito matte incrível. Além de ser perfeito para o dia a dia, o produto é vegano, não testado em animais e livre de óleos e parabenos.

2. Base líquida BT Skin, Bruna Tavares: https://amzn.to/3rKKnmK

A BT Skin atua como tratamento antissinais, garantindo mais firmeza e elasticidade para a pele. Conta com ativos que protegem a degradação do colágeno e estimulam a sua produção natural, além de ácido hialurônico que hidrata e garante durabilidade da maquiagem. Perfeita para uma textura aveludada e cobertura leve a média.

3. Base BB Cream, L’Oréal Paris: https://amzn.to/44Cw0PQ

Desenvolvido para peles mistas a oleosas, este BB Cream 5 em 1 hidrata, suaviza as imperfeições da pele, protege dos raios solares (FPS20), uniformiza, ilumina e conta com ação antibrilho.

4. Base SuperStay Active Wear, Maybelline NY: https://amzn.to/3Kgi8Tr

Com até 30 horas de duração, essa base é perfeita para te acompanhar no dia a dia se você desejar uma alta cobertura e um acabamento profissional. Sua fórmula desliza na pele, é resistente à água e possui efeito matte!

5. Base Matte, Boca Rosa by Payot: https://amzn.to/3QchSZe

A base matte da Boca Rosa Beauty possui alta cobertura, proporcionando um acabamento matte que não deixa a pele ressecada nem craquelada. Desliza facilmente na pele, é de longa duração e resistente à água.

6. Base líquida Hidra Glow Niina Secrets, Eudora: https://amzn.to/3Kfrpv0

Sua tecnologia Secrets combina óleo de rosas e vitaminas, que nutrem a pele, possuem ação antioxidante e auxiliam na formação de colágeno. Com ácido hialurônico em sua fórmula, a base possui cobertura natural, permite construção de camadas, é oil free e não acumula nas linhas faciais.

7. Base Nano HD, Vult: https://amzn.to/43HL4dB

À prova d’água e com 8 horas de duração, essa base possui alta cobertura e alta definição, garantindo um efeito matte e blur na pele. Além disso, ajuda a controlar a oleosidade e é à prova d’água.

8. Protetor solar com cor Anthelios Ultra Cover, La Roche-Posay: https://amzn.to/3pZ0BZ1

Este protetor com FPS60 conta com performance de maquiagem, que oferece até 12 horas de alta cobertura em uma única camada. Com toque seco e fórmula oil free, não craquela na pele e protege ao mesmo tempo.

9. Base compacta em pó Glam, Eudora: https://amzn.to/43MRTL0

Essa base em pó possui combinação das vitaminas C + B3, tendo ação antioxidante, que suaviza e previne contra manchas causadas pelo sol. Além de uniformizar a pele, controla a oleosidade, possui efeito matte e seu FPS90 garante barreira eficaz contra raios solares.

10. Filtro solar tonalizante stick, Adcos: https://amzn.to/43F6Uyt

Esse filtro solar em bastão possui fator de proteção 55 contra raios solares e, ainda, garante alta cobertura para a pele, uniformizando o tom de forma perfeita. Demais, né?

