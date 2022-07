Batedeiras e mixers: confira opções versáteis para o dia a dia na cozinha

Listamos batedeiras e mixers que serão ideais para o preparo de várias receitas

CARAS Digital Publicado em 21/12/2021, às 11h00

Que tal combinar praticidade e versatilidade na hora de preparar as suas receitas diárias? Preparamos uma lista com vários modelos de batedeiras e mixers para você conhecer as características de cada uma e garantir para a sua cozinha.

Dá uma olhada:

1. Batedeira Stand Mixer Artisan, 110V, KitchenAid

Atingindo 59 pontos de contato na lateral da tigela, esta batedeira mistura rapidamente de maneira homogênea e ainda conta com 10 velocidades, corpo robusto em metal, design que oferece maior resistência e durabilidade. Fora que possui acessórios que podem ser higienizados facilmente e tigela produzida em aço inox com capacidade de 4,83 litros.



2. Mixer Mondial, Versatile, 127V - NM-03

Ideal para preparar milk-shakes, sucos, vitaminas, molhos, patês, papinhas de bebê e outros alimentos, este mixer conta com 200W de potência, lâmina produzida em aço inox para combinar durabilidade e eficiência, corpo leve e desmontável, fácil acionamento e design compatível com destros e canhotos. Ah, ele ainda vem com copo de 600ml.



3. Batedeira Prática Mondial, 220V - B-44-B

Acompanhando batedores em aço cromado que garantem uma mistura mais homogênea, este modelo oferece 400w de potência, tigela de 3,6 litros para comportar grandes quantidades de ingredientes, 3 velocidades, modo turbo para dar um up no desempenho do batimento, botão ejetor e sistema exclusivo de fixação.





4. Mixer + Processador + Batedor Gourmet, Multilaser

Alguém disse 3 em 1? Com funções de mixer, processador de alimentos e batedor de ovos, este aparelho é prático de usar, tem corpo desmontável, garante eficiência com suas duas velocidades e também oferece um anel para pendurar, tornando tudo ainda mais prático.





5. Batedeira, Bellagio Compact,110v, Britânia

Com design portátil que combina versatilidade e precisão, esta batedeira conta com 4 velocidades, um par de batedores para massas leves, função turbo e botão ejetor, permitindo que você remova os batedores sem precisar sujar as mãos.



6. Mixer 3 em 1, 600W, 110v, Philco

Com 600w de potência, este aparelho funciona como mixer, processador e batedor de claras em neve, oferece alto desempenho e ainda possui duas velocidades, lâminas em aço inox, corpo desmontável e copo medidor com capacidade para 700ml.



7. Batedeira Planetária, Preto, 110v, Oster

Incluindo bowl com capacidade para 4 litros, esta batedeira possui 750w de potência, alças que facilitam na hora de despejar e transportar o conteúdo, 12 velocidades, função de partida suave, tampa para evitar respingos e ventosas super resistentes para garantir maior estabilidade até no preparo de massas mais pesadas.



8. Misturador para Achocolatados Fackelmann

Prático de usar, este misturador vai te ajudar a fazer aquela espuminha de leite em seus achocolatados e cappuccinos de uma maneira mais eficiente.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ