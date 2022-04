9 bases bem avaliadas para encontrar a ideal para você

Diga adeus à dificuldade de encontrar a base perfeita para você com 9 produtos que são um sucesso na Amazon

Redação Publicado em 14/04/2022, às 17h50

Está procurando pela base ideal, mas nunca encontra uma perfeita para você? Nós iremos te ajudar ao reunir 9 bases entre as melhores avaliadas da Amazon para que você veja seus benefícios e como elas podem se encaixar na sua rotina de maquiagem. Confira a nossa seleção e aproveite: 1. Base Líquida Maybelline Fit Me Efeito Matte: https://amzn.to/3MnyGYj Base exclusiva para a pele brasileira com micropartículas de pó, que absorvem a oleosidade e ajudam na uniformização da cor da pele, disfarçando suas imperfeições.

Reprodução / Amazon

2. BT Skin Base Líquida, Bruna Tavares: https://amzn.to/3jFepRG Além de te ajudar a cobrir as imperfeições do rosto, a base atua no tratamento antissinais, garantindo mais elasticidade e firmeza da pele. Ela estimula a produção natural de colágeno e, por conter ácido hialurônico, mantém a pele hidratada, o que prolonga a maquiagem. Sua cobertura é leve a média com textura aveludada, com construções de camadas sem perder o efeito natural da pele. Além disso, ela ajuda na prevenção do envelhecimento precoce por possuir ativo contra a luz azul e ação antioxidante.

3. Base Cover Up, Mari Maria: https://amzn.to/3KWzR08 Base de cobertura aveludada e uniforme que não craquela na pele. Ela é resistente à água, oil free e não acumula nos poros. Ela ajuda a uniformizar a pele, cobrindo as marcas e manchas do rosto, atenuando as imperfeiões. Possui secagem rápida e sua cobertura pode ser construida em camadas.

4. Revlon Base Colorst Pump Oleosa Sand Beige 180: https://amzn.to/3KMsg4l Base para pele oleosa ou mista que possui 24 horas de duração, controla o excesso de oleosidade e brilho e protege contra os danos solares por possuir FPS 15. Seu acabamento é matte e sua fórmula é oil free, extramemente leve e confortável para ser usada o dia inteiro. Ela disfarça todas as imperfeições e deixa o rosto mais uniforme.

5. Dermablend Vichy Base Fluída: https://amzn.to/3JJNoGY Base dermocosmético super leve de cor nude com 25% de concentração de pigmento que rende 2 vezes mais que uma base comum. Ela é preparada com material fluido que não engrossa e não se torna pesada no rosto. Com glicerina em sua fórmula, ela conserva a hidratação por muito mais tempo enquanto uniformiza a cor do seu rosto.

6. Base de Longa Duração Super Stay 24h, Maybelline: https://amzn.to/3EcPApD Base 24 horas que se mantém perfeita ao longo de todo o dia. Ela possui tecnologia microflex que permite que você se movimente sem craquelar, além de ser resistente ao calor, umidade e toque. Ela tem um aspecto super natural e FPS 19 para te proteger contra os danos solares.

7. Base e Corretivo Matte Velvet Skin, Mari Maria: https://amzn.to/3xu0iGJ Atuando tanto como base quanto corretivo, esse produto te permite contornar, iluminar e esconder imperfeições para você encontrar o melhor resultado para a sua make. Ela possui acabamento aveludado, cobertura de média a alta e longa duração. Além disso, ela uniformiza o tom da sua pele, ajuda no controle da oleosidade e por possuir Vitamina E, ela atua como antioxidante que previne o envelhecimento precoce.

8. Base Líquida Niina Secrets Hidra Glow: https://amzn.to/3JCHMhS Base hidratante que possui efeito flow para deixar a sua pele radiante. Com ácido hialurônico em sua composição, ela mantém a hidratação do rosto, deixando um viço natural sem deixar a pele oleosa. Sua cobertura é média e pode ser construida em camadas sem craquelar e sem acumular nas linhas. Além de tudo isso, ela protege contra a luz azul e possui FPS 16. Ela também atua como antioxidante e auxilia na formação de colágeno por possuir óleo de rosas e vitaminas que nutrem a pele.

9. Base Líquida Matte Vegana ADVERSA: https://amzn.to/3jJXJrS Base vegana que te permite construir camadas para encontrar a cobertura que você tanto deseja. Seu acabamento é matte, sendo que ela fica bem sequinha sem ficar pesada. Ela é livre de parabenos, oil free e é feita no Brasil.

