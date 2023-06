Autocuidado: 7 produtos perfumados para uma rotina ainda mais prazerosa

Difusor, gel de limpeza e outros produtos que vão deixar sua rotina ainda melhor

Não há nada melhor do que cuidar de si mesma no dia a dia, né? E para tornar este momento ainda mais incrível, uma ótima dica é apostar em produtos perfumados para incluir na rotina - seja na hora do banho, com sabonetes e óleos perfumados, no cheiro do ambiente, com aromatizadores que criam aquela atmosfera de SPA ou, até mesmo, nos cremes e hidratantes diários. Afinal, eles têm o poder de transformar o autocuidado em uma experiência sensorial ainda mais completa e prazerosa.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 7 produtos incríveis (e super cheirosos) para você adicionar na rotina diária. Confira e escolha seus favoritos:

1. Difusor elétrico Bom Ar, lírio branco e algodão, Air Wick: https://amzn.to/3p7nUiF

Para criar um ambiente ainda mais aconchegante, o difusor elétrico será um aliado perfeito! Suas fragrâncias são feitas com óleos essenciais, compostos por ingredientes naturais que proporcionam uma sensação de bem-estar e relaxamento. Além disso, o difusor promove uma perfumação contínua quando ligado à tomada, podendo ser utilizado em até 5 intensidades diferentes.

Reprodução/Amazon

2. Esfoliante cremoso de bétula, Weleda: https://amzn.to/3NwZiJu

Uma limpeza revigorante pede por um esfoliante incrível! Feito com pequenos grãos de cera vegetal e com uma fragrância refrescante de toranja, frutas cítricas e cipreste, esse produto ajuda a manter o brilho e a saúde da pele, além de auxiliar na sua renovação sem ressecá-la.

Reprodução/Amazon

3. Difusor e aromatizador, Bom Ar Air Wick: https://amzn.to/3X7orOg

Com design moderno, esse difusor de varetas é perfeito para dar aquele charme no ambiente, além de deixá-lo perfumado por até quatro semanas. Sua fragrância Doces Dias de Lavanda conta com notas mais delicadas, que combinam com momentos de relaxamento.

Reprodução/Amazon

4. Loção energizante para os pés e pernas Mind Bliss, Mary Kay: https://amzn.to/3X7oGsE

Este item proporciona refrescância e hidratação aos pés e pernas. Ótima opção para oferecer um cuidado extra para a região, além de garantir aquela massagem super relaxante após um longo dia.

Reprodução/Amazon

5. Óleo corporal relaxante de lavanda, Weleda: https://amzn.to/3Ne580W

Este óleo corporal é um hidratante de rápida absorção, que possui uma fragrância incrível de lavanda, promovendo o relaxamento e o bem-estar. Grande aliado para momentos de descanso!

Reprodução/Amazon

6. Gel creme facial antissinais Bright Boost, Neutrogena: https://amzn.to/3NuMzqW

Para quem prefere cheiros mais leves e refrescantes, a linha antissinais Bright Boost da Neutrogena pode ser uma ótima pedida. Este gel creme auxilia na renovação celular, proporcionando uma pele mais lisa, uniforme, iluminada e hidratada.

Reprodução/Amazon

7. Garden Scent Deo Parfum, Mary Kay: https://amzn.to/469QKQm

No pós banho, este item é mais do que bem-vindo para dar um toque final especial! Os perfumes da linha podem ser usados separadamente ou em conjunto, proporcionando uma perfumação diferenciada.

Reprodução/Amazon

