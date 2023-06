Autocuidado: 11 hidratantes indispensáveis para o inverno

Confira hidratantes que não podem faltar no seu skincare durante a época mais fria do ano

O inverno chegou e, com ele, os cuidados com a pele precisam ser redobrados, não é mesmo? Afinal, é super importante manter a pele hidratada para evitar ressecamentos e garantir que ela esteja sempre saudável. Pensando nisso, preparamos uma lista com 11 hidratantes indispensáveis para você adicionar na sua rotina de skincare.

Confira nossa seleção e garanta seus produtos favoritos:

1. Gel creme de rápida absorção, Cetaphil: https://amzn.to/44i9sDz

Reprodução/Amazon

2. Loção hidratante corporal, CeraVe: https://amzn.to/46upNXI

Reprodução/Amazon

3. Hidratante corporal intensivo, Neutrogena Norwegian: https://amzn.to/3Joyt7W

Reprodução/Amazon

4. Hydro boost, hidratante facial, Neutrogena: https://amzn.to/3paeuDj

Reprodução/Amazon

5. Hidratante facial Beleza Radiante 7 em 1, NIVEA: https://amzn.to/3NnbCLb

Reprodução/Amazon

6. Pro Ar Calm Control, creme hidratante facial, Cetaphil: https://amzn.to/43SpOmB

Reprodução/Amazon

7. Hidratante Epidrat Calm, Mantecorp Skincare: https://amzn.to/44exqzr

Reprodução/Amazon

8. Hidratante corporal Ureadin, Isdin: https://amzn.to/46m6i3h

Reprodução/Amazon

9. Creme hidratante multirrestaurador, Bepantol Derma: https://amzn.to/3NloHom

Reprodução/Amazon

10. Sérum hidratante fortalecedor, Minéral 89, Vichy: https://amzn.to/42OhTVW

Reprodução/Amazon

11. Loção hidratante para peles sensíveis, Umiditá Libbs: https://amzn.to/3Jun1Yp

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a Contigo! pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

