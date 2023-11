Autoajuda, romance, suspense e mais: 15 livros para garantir na estante no mês de dezembro

Confira dicas incríveis de livros dos mais diversos gêneros e escolha seus favoritos

Se você deseja renovar a sua estante de livros do mês de dezembro, está no lugar certo! Preparamos uma lista com 15 opções de obras dos mais diversos gêneros para você conhecer e escolher seus favoritos. Tem de tudo: autoajuda, romance, suspense e muito mais!

Confira e garanta livros incríveis:

1. Você fez a morte de tola com sua beleza, de Akwaeke Emezi:

Feyi foi presenteada com a oportunidade de uma vida. Ela está prestes a ter a chance de escapar do calor escaldante e o caos urbano da cidade para as férias na ilha dos sonhos: coquetéis à beira da piscina, pôr do sol na praia e refeições elaboradas por um chef famoso. E quando o sol se põe em sua antiga vida, Feyi se vê pronta para abrir seu coração para um novo amor. O único problema é que ela está se apaixonando pelo único homem que absolutamente não pode ter.

2. Outlive, de Peter Attia:

Antes dos 40 anos, Peter Attia, além de médico renomado, já era um maratonista aquático de alto nível, capaz de fazer longas travessias marítimas. Apesar da vida saudável, descobriu que tinha uma doença cardiovascular. Neste livro, Attia lança um novo olhar sobre a longevidade, em busca de saúde física, cognitiva e emocional. Seu objetivo não é ditar regras nem apontar falhas, mas ajudar pessoas a transformar seu modo de pensar a saúde em longo prazo e, assim, criar o melhor plano individualizado possível para viver mais e melhor.

3. Taylor Swift através das eras:

Apaixone-se ainda mais por Taylor Swift nesta edição colorida e com ilustrações exclusivas, perfeita para fãs. Com mais de cem páginas, a obra traz detalhes da carreira, músicas, polêmicas e muito mais. Um verdadeiro mergulho nas Eras da Taylor!

4. Negros gigantes, de Alê Garcia:

Por meio de um enredar de histórias, Alê Garcia traz um mergulho profundo em sua própria vida e na das personalidades negras que o influenciaram. Histórias, em sua maioria, marcadas pelo colonialismo enraizado, que ditava onde se devia ou não estar, o que lhe cabia ou não fazer e realizar. Porém, os gigantes retratados nesta obra ocuparam seus tronos e venceram os preconceitos, mostrando que todos podemos ser protagonistas, e que todos temos lugares a ocupar.

5. Manual do luto, de Carpinejar:

Nesta obra, Carpinejar vai mais além na tentativa de retratar o sofrimento da saudade, e agora fala diretamente com o enlutado. Cada capítulo é uma carta e uma lição de empatia. Ele aborda as mais graves perdas da existência: dos pais, de um amigo, de um irmão, de um filho, de um marido ou de uma esposa. Com seu olhar de raio-x poético, o escritor enxerga a invisibilidade social de quem atravessa esse período marcado por confusão e privação.

6. A deseducação do negro, de Carter Godwin Woodson:

Nesta obra, o historiador Carter Godwin Woodson aponta que os currículos escolares são baseados na cultura eurocêntrica, desprezando a história e a cultura africana. Com exemplos práticos e soluções, demonstra que esse sistema não prepara o estudante negro para o sucesso e, além disso, o impede de criar uma identidade própria, doutrinando-o para que assuma uma posição de pária social. Um manual para que se liberte a mente do menosprezo pela ancestralidade africana, é um dedo apontado para um sistema, até hoje, ainda racista, uma obra fundamental para todos.

7. A mulher em mim, de Britney Spears:

Em junho de 2021, o mundo inteiro ouvia Britney Spears falar, publicamente, em uma corte perante uma juíza. O impacto ao compartilhar a sua voz foi inegável e mudou o curso tanto de sua vida como a de inúmeras outras pessoas. A mulher em mim revela pela primeira vez a incrível jornada e a força interior de uma das maiores artistas da história da música pop. Escrita de forma sincera, direta e humorada, a autobiografia de Britney Spears esclarece o poder duradouro da música e do amor - e a importância de uma mulher contar a sua própria história, em seus próprios termos.

8. Ás de espadas, de Faridah Àbíké-Íyímídé:

Quando Chiamaka e Devon, alunos da Academia Particular Niveus, são selecionados como parte da alta hierarquia escolar e passam a ser chefes de turma, parece um excelente começo de ano para os dois. Afinal, isso representa muito em seus currículos para entrar em boas universidades. Pouco tempo depois da importante nomeação, no entanto, alguém chamado “Ases” começa a enviar mensagens para todos os alunos da escola, revelando segredos dos dois jovens. O que parecia apenas uma brincadeira de mau gosto rapidamente transforma-se em um jogo perigoso e assustador. Com todas as cartas contra eles, Chiamaka e Devon serão capazes de parar Ases? Uma contundente crítica social que escancara o racismo, a homofobia e o preconceito de classe ainda presentes na nossa sociedade.

9. Xeque-mate, de Ali Hazelwood:

Mallory Greenleaf não quer mais saber de xadrez. Desde que abandonou o esporte há quatro anos, se preocupa apenas em manter o emprego numa oficina mecânica para conseguir cuidar da mãe doente e das irmãs mais novas. Tudo muda quando ela se obriga a participar de um torneio beneficente e, sem querer, derrota o atual campeão mundial, Nolan Sawyer. A notícia deixa o mundo do xadrez em choque, e ele mal pode esperar para enfrentá-la de novo. Mas Mallory não está nem um pouco interessada nisso. Só que o sucesso inesperado também representa a chance de ganhar prêmios. E, apesar de tudo, ela não consegue evitar a atração pelo enigmático enxadrista.

10. Saga Jogos Vorazes, de Suzanne Collins:

Este box reúne todos os livros da famosa saga: Jogos Vorazes, Em chamas, A esperança e A cantiga dos pássaros e das serpentes - o mais novo lançamento de Suzanne Collins, que conta a história de Coriolanus Snow aos 18 anos, quando se prepara para sua oportunidade de glória como um mentor dos Jogos.

11. Eu me lembro, de Selton Mello:

Da criança que se mudou em busca de um sonho ao homem que encantou o país com sua arte. Em seu aniversário de quarenta anos de carreira - e cinquenta de vida -, Selton Mello, criador de personagens icônicos do nosso imaginário, convida o leitor para uma conversa engraçada, tocante e muito humana sobre sua trajetória. Com revelações íntimas, apresenta uma viagem por grandes momentos da dramaturgia no Brasil e o percurso de um menino sonhador e obstinado, que oferece agora, em perspectiva, um balanço comovente de sua vida.

12. A queda da casa de Usher, de Edgar Allan Poe:

Roderick e sua irmã gêmea, Madeline, são os únicos herdeiros da tradicional e misteriosa família Usher. Ao chegar na casa, o narrador se surpreende com o ambiente assustador onde seu amigo vive. A famosa Casa de Usher parece estar envolvida por uma atmosfera opressiva, que causa calafrios em seu visitante.

13. Biblioteca de Machado de Assis:

Esta coleção especial reúne três obras clássicas do renomado escritor brasileiro Machado de Assis. Essa edição em box proporciona aos leitores a oportunidade de se encantarem com a genialidade literária do autor e mergulharem em narrativas marcantes e reflexivas.

14. A biblioteca da meia-noite, de Matt Haig:

Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas que fez no passado, ela vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente, e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido.

15. A psicologia financeira, de Morgan Housel:

A maneira como lidamos com o dinheiro - finanças pessoais, investimentos, decisões de negócios - costuma ser explicada como um campo puramente matemático. Mas a verdade é que grandes decisões são um reflexo da história pessoal e das dificuldades enfrentadas pelo indivíduo que as tomou. Abordando a gestão financeira de maneira inédita, Morgan Housel apresenta casos de sucessos e fracassos de investidores que demonstram a importância do fator psicológico no gerenciamento das finanças, oferecendo aprendizados para administrar e fazer o dinheiro render em busca do grande objetivo de todos nós: ser feliz.

