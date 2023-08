Autoajuda, poesias, romance e mais: 10 livros para você garantir a próxima leitura

Confira dicas de livros incríveis para ter na estante e escolha seus favoritos

Se você está procurando novos livros incríveis para garantir na estante, não pode perder essas dicas! Preparamos uma lista suuuuper variada, com 10 sugestões de obras que prometem agradar todos os gostos. De autoajuda à poesias, não vão faltar opções para fãs dos mais diversos gêneros da literatura. Demais, né? Ah, e a melhor parte é que muitos deles estão em oferta no Saldão do Cliente da Amazon!

Confira e escolha seus favoritos:

1. Catarse, de Mauro Felippe: https://amzn.to/45x8hko

Com linguagem envolvente e versos cuidadosamente elaborados, esse livro de poemas liberta e expressa o âmago do ser, convidando o leitor a uma jornada de autodescoberta. Imperdível para os amantes de poesias e para quem busca uma conexão mais profunda.

2. O despertar do coma financeiro, de Carina Costa: https://amzn.to/3qGqpJy

Nesta obra, Carina Costa compartilha sua jornada do zero ao um milhão, além de tudo o que passou para reverter as adversidades financeiras e emocionais que a vida lhe impôs. Um guia enriquecedor para quem deseja transformar a própria vida, ressignificar padrões e conquistar resultados duradouros.

3. Por trás dos meus cabelos, de Miriam Squeo: https://amzn.to/45c431D

Neste romance LGBTQIAP+, a protagonista conduz o leitor a uma viagem de descobertas dela mesma, passando por vários países e lugares, encontros e desencontros. Uma aventura repleta de amor e liberdade.

4. O caso Alaska Sanders, de Joël Dicker: https://amzn.to/3QRHRpk

Em 1999, a pacífica cidade de Mount Pleasant, em New Hampshire, é devastada por um assassinato. O corpo de Alaska Sanders, uma jovem de 22 anos, é encontrado à beira de um lago, ao lado do cadáver de um urso-negro. Onze anos depois, o sargento Perry Gahalowood recebe uma carta anônima que o faz questionar tudo o que pensava sobre o caso, e decide investigar o que, de fato, está por trás da morte da jovem.

5. As 5 linguagens do amor, de Gary Chapman: https://amzn.to/3OOly0R

Com mais de 30 anos de experiência no aconselhamento de casais, Gary Chapman explica as cinco linguagens do amor, que são as cinco formas através das quais as pessoas se expressam e recebem manifestações de amor: palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviços e toque físico.

6. Felicidade: ciência e prática para uma vida feliz, de Ana Beatriz Barbosa Silva: https://amzn.to/45kOF36

Será que estamos buscando a felicidade no lugar e no tempo certos? Nesta obra, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva discorre que não existe uma fórmula mágica para encontrar a felicidade, mas que é importante aprender mais sobre si e sobre os outros, além de ter objetivos e propósitos de vida, que ajudam bastante nessa busca.

7. Na calada da noite, de Nora Roberts: https://amzn.to/3PihFTH

Harry Booth começou a roubar aos nove anos, batendo carteiras e invadindo casas à noite para ajudar a fechar as contas no fim do mês. Quando sua mãe morre, Harry decide viajar o país inteiro, mas não abandona suas investidas noturnas. Agora, precisa vencer um jogo de ganância e obsessão para poder ter algo mais valioso do que qualquer objeto que já roubou.

8. Um passo de sorte, de Jojo Moyes: https://amzn.to/3qGOhN9

Sam não está no melhor momento da sua vida, enquanto Nisha tem tudo o que sempre sonhou. Até que os caminhos das duas mulheres completamente diferentes se cruzam, e esse encontro acaba mudando suas vidas para sempre. E o motivo não poderia ser mais estranho: um par de sapatos Louboutin.

9. A destruidora de casamentos, de Mia Sosa: https://amzn.to/45CuwFt

Faltando apenas alguns meses para deixar Washington D.C., Solange é chamada para ajudar a prima na organização de um casamento. Até que se depara com uma situação que a convence que o casal não está destinado um para o outro, e decide interromper o casamento. Agora, Dean Chapman, o noivo, tem seus planos arruinados e precisa pensar rápido o que fazer para conseguir sua promoção dos sonhos no trabalho - que só poderá acontecer se estiver em um relacionamento. Assim, acaba pedindo ajuda para Solange, que arruinou seu casamento, para fingir que é sua namorada.

10. As pequenas chances, de Natalia Timerman: https://amzn.to/3qGOlfR

Enquanto aguarda um voo, Natalia encontra o médico de cuidados paliativos que atendeu seu pai, Artur. A conversa desperta nela toda a experiência da morte do pai, e as memórias dos meses finais de Artur compõem este romance extraordinário.

