Autoajuda: 15 livros que você precisa garantir na sua estante

Confira 15 obras incríveis com ensinamentos que vão fazer a diferença na sua vida

Livros têm o poder de mudar nossas vidas com os seus ensinamentos, não é mesmo? Afinal, por meio dele, temos acesso a histórias de vida, aprendizados, conhecimentos e informações que nunca imaginamos ter antes. Por isso, se você deseja transformar alguns hábitos da sua rotina, renovar alguma área da vida, construir uma melhor relação com você mesmo e com outras pessoas ou até mesmo encontrar palavras de conforto e motivação, está no lugar certo!

Selecionamos 15 livros de autoajuda que vão fazer tooooda a diferença na sua vida e que você não pode deixar de ter na sua cabeceira! Confira e aproveite para garantir seus favoritos:

1. Talvez você deva conversar com alguém, de Lori Gottlieb

2. O homem mais rico da Babilônia, de George S. Clason

3. Mente inabalável, de Susan Anderson

4. Acordar cedo: desafiando seus limites, de Robert Miller

5. 12 regras para a vida, de Jordan B. Peterson

6. Hábitos atômicos, de James Clear

7. Mindset: a nova psicologia do sucesso, de Carol S. Dweck

8. A coragem de ser imperfeito, de Brené Brown

9. As coisas que você só vê quando desacelera, de Haemin Sunim

10. A coragem de não agradar, de Ichiro Kishimi e Fumitake Koga

11. Comunicação não violenta, de Marshall B. Rosenberg

12. Essencialismo: a disciplinada busca por menos, de Greg McKeown

13. O poder do agora, de Eckhart Tolle

14. Ansiedade: como enfrentar o mal do século, de Augusto Cury

15. Nação dopamina, de Dra. Anna Lembke

