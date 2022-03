Auriculoterapia: conheça os benefícios do procedimento para a pele

Se você ama descobrir novidades no mundo da beleza e está sempre procurando dicas de cuidados com a pele, precisa conhecer mais sobre a auriculoterapia! A técnica, que estimula pontos específicos da parte externa das orelhas, pode trazer inúmeros benefícios para o organismo, inclusive para a epiderme.

“Cada vez mais, nós, especialistas, estamos descobrindo que ela estimula o equilíbrio do organismo. Por isso, estamos obtendo efeitos positivos também nos males ligados à pele, uma vez que boa parte deles está relacionada a desequilíbrios emocionais e hormonais”, explica Dra. Lirane Suliano, especialista em acupuntura e professora na área de auriculoterapia. O procedimento, de acordo com Lirane, pode utilizar diversos estímulos, como sementes, cristais, eletroacupuntura e laser. “A técnica trabalha questões emocionais, inflamatórias e neurológicas, entre outras, com resultados rápidos e com a vantagem de não utilizar medicamentos”, avalia.

Andréa Lopes, que atua em Petrópolis, no Rio de Janeiro, conquistou bons resultados em apenas uma única sessão de auriculoterapia. “Em 2021, uma paciente me procurou para saber se havia a possibilidade de ajudar no tratamento de acne, pois ela iria se casar em dezembro daquele ano. Logo apliquei a auriculoterapia, com o uso de sementes, e tivemos um resultado excelente na primeira sessão”, explica a profissional da área. Segundo Andréa, foram usados pontos ligados ao fundo emocional da jovem, em avaliação indicada por uma dermatologista.

Já a profissional Ellis Ramos, da região Serrana do Rio de Janeiro, decidiu aplicar a técnica em si mesma para tratar melasmas na pele. Com o uso de cristais, logo na primeira sessão, foi possível notar respostas positivas. “Já na quarta e última sessão que realizei, alguns pontos sumiram”, afirma Ellis.

Vale ressaltar que, antes de aplicar qualquer procedimento, é essencial consultar especialistas para entender quais tratamentos são indicados para o seu caso. O procedimento da auriculoterapia não possui contraindicações, mas existem alguns pontos que não podem ser trabalhados em gestantes e pessoas transplantadas, por exemplo. “Neste último caso, um paciente que toma um medicamento imunossupressor não permite trabalhar o ponto de imunidade. No caso das grávidas, pontos hormonais não devem ser trabalhados, mas outros como os de dores na lombar e ansiedade, sim”, conclui Lirane.

Se você deseja aprender mais sobre o tema e curiosidades sobre auriculoterapia, confira abaixo 8 livros que estão disponíveis na Amazon:

1. Atlas de auriculoterapia de A a Z, de Silvério Lopes: https://amzn.to/3vV3Dhi