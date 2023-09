Audiolivros: conheça recurso da Amazon e escute seus títulos favoritos quando desejar

Confira detalhes sobre o Audible e experimente versão grátis por 30 dias

Já imaginou como seria incrível unir a paixão por livros e podcasts em um único recurso? Com o Audible, isso já é possível! O recurso por assinatura da Amazon oferece, por apenas R$19,90 ao mês, acesso ilimitado a um catálogo com mais de 100.000 audiolivros para você escutar quando e onde desejar. Demais, né?

Por meio do aplicativo da Audible, você pode escutar seus títulos favoritos a qualquer momento - seja enquanto está no caminho para o trabalho, realizando tarefas domésticas ou apenas relaxando - e de qualquer dispositivo - do celular, tablet, computador ou até mesmo do Amazon Echo.

Além de otimizar seu tempo na hora de escutar suas histórias favoritas, o Audible também conta com diversos idiomas, permite acesso ao título até mesmo offline depois de realizado o download, e fornece desconto de 30% em compras no catálogo adicional. E a melhor parte é que, nele, estão disponíveis livros das mais diversas categorias: desenvolvimento pessoal, negócios e carreiras, ficção científica, fantasia, biografias, romances, mistério, religião e espiritualidade e muito mais!

Gostou de conhecer mais detalhes sobre o Audible? Garanta um teste de 30 dias grátis e confira, abaixo, uma lista com os audiolivros mais vendidos da plataforma:

1. Como criar filhos no século XXI, de Vera Iaconelli: https://amzn.to/3tekJY4

Lidar com filhos, nos dias de hoje, implica discutir sexualidade, aceitar questionamentos a respeito da família, lidar com o sofrimento, posicionar-se diante do mundo digital, estabelecer limites e muito mais. Vera Iaconelli, psicanalista e colunista da Folha de S. Paulo, oferece, nesta obra, dicas sobre como se aventurar na tarefa de criar filhos em tempos difíceis.

2. O cérebro ansioso, de Dr. Leandro Teles: https://amzn.to/46tfFh5

Quão ansioso você é? Essa obra convida o ouvinte para um passeio pela mente humana, explicando os conceitos por trás dos transtornos de ansiedade. Nele, são abordados os principais sintomas e manifestações do transtorno, os fatores que mais contribuem para seu desenvolvimento, tratamentos disponíveis e ferramentas de gerenciamento da ansiedade.

3. As 5 linguagens do amor, de Gary Chapman: https://amzn.to/3RBioRg

Nesta obra, Gary Chapman identifica cinco formas através das quais as pessoas expressam e recebem as manifestações de amor: palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Aprendam, você e seu cônjuge, a se comunicar através dessas linguagens e experimentem como é ser realmente amado e compreendido.

4. Essencialismo, de Greg McKeown: https://amzn.to/3ZAF6eb

Se você se sente sobrecarregado e, ao mesmo tempo, subutilizado, ocupado, mas pouco produtivo, precisa conhecer o essencialismo. Trata-se de um método para identificar o que é vital e eliminar todo o resto, para que se dê maior contribuição àquilo que realmente importa. Neste livro, Greg McKeown mostra que, para equilibrar o trabalho e a vida pessoal, é preciso eliminar o que não é essencial e se livrar de desperdícios de tempo.

5. A biblioteca da meia-noite, de Matt Haig: https://amzn.to/46prKnh

Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas que fez no passado, vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de uma maneira diferente, até que decide colocar um ponto final em sua vida. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, um lugar entre a vida e a morte, Nora ganha a oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido.

6. O Alquimista, de Paulo Coelho: https://amzn.to/463W5b7

Essa história inspiradora refaz os passos de um pastor da Andaluzia, que viaja para o deserto egípcio em busca de um tesouro enterrado nas Pirâmides. O que começa como uma jornada para encontrar bens materiais, torna-se uma descoberta das riquezas que escondemos dentro de nós mesmos.

7. Comece pelo porquê, de Simon Sinek: https://amzn.to/463ydo5

Por que algumas pessoas e organizações são mais inovadoras, admiradas e lucrativas do que outras? Ilustrando suas ideias com histórias de Martin Luther King, Steve Jobs e os irmãos Wright, Simon Sinek mostra que as pessoas só irão se dedicar de corpo e alma a um movimento, ideia, produto ou serviço, se compreenderem o propósito por trás deles. Neste livro, você verá como pensam, agem e se comunicam os líderes que exercem a maior influência, e descobrirá um modelo que pode inspirar movimentos a serem criados.

8. É assim que acaba, de Colleen Hoover: https://amzn.to/457z6uJ

Lily é uma jovem que acabou de se mudar de uma cidade do Maine para Boston, se formou em marketing e abriu uma floricultura. Na nova cidade, conhece Ryle, um neurocirurgião confiante, teimoso e com aversão a relacionamentos. Quando os dois se apaixonam, Lily acaba entrando em uma relação turbulenta que não é o que ela esperava. Mas será que ela conseguirá enxergar isso?

9. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie: https://amzn.to/3PzTxum

Ao longo de oito décadas, este livro tornou-se referência quando o assunto é o desenvolvimento das relações humanas. Partindo do princípio de que é preciso se interessar genuinamente por aqueles com quem interagimos, este livro reúne histórias, exemplos práticos e ótimos conselhos para quem deseja criar bons vínculos, se tornar mais persuasivo, deixar uma marca positiva e inspirar os outros.

10. Quem mexeu no meu queijo?, de Spencer Johnson: https://amzn.to/3tanNVl

Nesta obra, os personagens se deparam com mudanças inesperadas. Dois ratos e dois humanos do mesmo tamanho dos roedores vivem em um labirinto, numa eterna procura por queijo, que os alimenta e os faz felizes. O queijo é uma metáfora daquilo que se deseja na vida, seja um bom emprego, um relacionamento amoroso, dinheiro, saúde ou paz espiritual. O labirinto é o local onde as pessoas procuram por isso: a empresa onde se trabalha, a família ou a comunidade na qual se vive.

