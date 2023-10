Audible, serviço de audiolivros da Amazon, já está disponível no Brasil; confira detalhes

Serviço oferece acesso ilimitado a mais de 100 mil audiobooks por apenas R$19,90 mensais

A Amazon anunciou, nesta terça-feira, dia 3, o lançamento da Audible no Brasil, plataforma que oferece acesso ilimitado a mais de 100 mil audiolivros para você ouvir quando e onde quiser! Dessa forma, você poderá escutar suas histórias favoritas - e dos mais diversos gêneros - de forma inusitada, prática e imersiva.

Com uma assinatura de apenas R$19,90 por mês, será possível ouvir os audiolivros pelo aplicativo da Audible no celular (Android ou iOS), tablet, computador ou, até mesmo, através dos dispositivos Echo com a Alexa. Inicialmente, o serviço estará oferecendo três meses de teste gratuito para assinantes Prime da Amazon e um mês para quem não é assinante.

São mais de 1500 produções da Audible no Brasil, mais de 5 mil títulos em português e mais de 14 mil horas de conteúdo no total. Além dos audiolivros disponíveis no plano, os assinantes poderão comprar mais de 500 mil títulos com um valor adicional (com desconto de 30%).

Os títulos podem ser baixados para ouvir offline e em mais de um dispositivo, continuando de onde você parou inicialmente. Na página de cada audiolivro, é possível conferir a sinopse das histórias, quem está narrando, idioma, duração da leitura por áudio e muito mais.

Vozes conhecidas

Diversos títulos publicados em português são narrados por grandes vozes do país, como “1984”, narrado por Otávio Muller; “Alice no País das Maravilhas”, narrado por Gabz; “Anne de Green Gables”, narrado por Nathália Dill; “Nerd”, escrito e narrado por Érico Borgo; “Orgulho e Preconceito”, narrado por Denise Fraga. Em evento que aconteceu nesta terça-feira, em São Paulo, atores que narraram grandes obras estiveram presentes, e contaram um pouco mais sobre suas experiências com os audiolivros.

“Um teto todo seu”, de Virginia Woolf, ganha a voz de Clarice Falcão na versão brasileira. “É uma experiência muito maravilhosa, e dá outro entendimento para o livro”, reflete.

Marcos Palmeira, responsável por narrar o clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis, fala sobre o grande aprendizado gerado através da experiência. “Foi muito mais legal do que eu podia imaginar”, conta. “Dom Casmurro é um clássico, tem toda uma linguagem de época, uma clareza do que está sendo falado. Foi um exercício passar através da palavra, dar o entendimento”.

Maria Ribeiro reflete sobre “Sexo em cativeiro”, obra de Esther Perel, narrada pela atriz. “Tenho a impressão de que nasci para fazer isso. Sou atriz, escritora, e sempre gostei muito de ler para os meus filhos. Sempre gostei de ler e, ao mesmo tempo, escrevo lendo alto para mim mesma. Para mim, foi muito natural”, conta. “Peguei um livro que tem tudo a ver com as coisas que eu falo, sobre relacionamento, sobre como conciliar a vida contemporânea com as relações, como manter o tesão e, ao mesmo tempo, ter uma segurança no relacionamento. Ela fala de um jeito como se estivesse conversando, que é o jeito que eu escrevo também”, explica.

A autora reflete, também, sobre a praticidade dos audiolivros no dia a dia. “Eu estava sentindo falta de ter livros para ouvir no carro, no metrô. Às vezes não temos tempo, então ouvir em uma voz que você tem intimidade, que de alguma forma é familiar, é um pouco da experiência que temos quando crianças, quando nossa mãe lê para a gente. Sou muito fã do áudio e estou vivendo um momento de alegria”, celebra a atriz.

