Assento elevatório, porta frutinha e mais: 7 itens para a alimentação do bebê

Com bandeja removível para acompanhar o crescimento da criança e cinto de 3 pontos que garante máxima segurança, esse assento elevatório da Chicco é perfeito para levar a qualquer lugar.

Que tal deixar a hora da refeição dos pequenos ainda mais prática, segura e divertida? De assento elevatório à porta frutinha, para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 7 itens incríveis que vão fazer a diferença na rotina dos bebês! Dá uma olhada:

Projetada para não ocorrer vazamento durante a alimentação, essa mamadeira incrível da Philips Avent conta com sistema anti cólicas que atua na redução de cólicas causadas pela ingestão de ar. Legal, né?

Produzido em silicone macio e com fecho com botões ajustáveis, esse babador da Buba se adapta facilmente ao pescoço do bebê e possui bolso “pega migalhas”.