Aspirador de pó robô: 5 opções que vão te conquistar

Deseja ter uma ajudinha a mais na hora da faxina? Então nós podemos te ajudar nessa missão! Preparamos uma lista com 5 modelos de aspiradores de pó robô que vão proporcionar uma limpeza inteligente, prática e super eficiente para a sua casa. Dá uma olhada:

Com duas escovas laterais para direcionar o pó e uma escova rotativa que aumenta o poder da limpeza, esse aspirador da Philco conta com sensores antiqueda, controle remoto e bateria com autonomia de 150 minutos.