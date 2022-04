Aspirador de pó: 6 opções para uma limpeza mais prática e eficaz

Com escovas laterais e conjuntos de sensores, esse aspirador de pó robô da Multilaser varre, aspira e passa pano sozinho para você. Garantindo uma limpeza eficaz em todos os cantos da casa, ele é a escolha ideal para quem busca praticidade.

Que tal ter uma ajudinha a mais na hora de limpar a sua casa? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 aspiradores de pó incríveis que vão garantir mais praticidade e eficiência na rotina. Dá uma olhada:

Com 1300W de potência, esse aspirador incrível da Electrolux aspira pó e água. Com alto pode de sucção e armazenamento, ele é fácil de manusear e garante mais praticidade na hora da limpeza.

Vertical e portátil, esse aspirador multifuncional conta com filtro Hepa, 1200W de potência e escova articulável. Fácil de transportar, ele possui suporte para enrolar o cabo elétrico e capacidade do coletor de 800 ml.

Super potente, esse aspirador de pó vertical da WAP conta com turbo brush, que é ideal para quem tem animais de estimação, já que a escova rotativa deixa o ambiente livre de pelos em instantes. Além disso, possui tecnologia ciclone e filtro Hepa.

Com sistema antiqueda, regulagem de intensidade e proteção com borracha antirrisco, o aspirador robô Pratic Clean da Mondial é super slim, possui 30W de potência e garante alta performance de sucção.

6. BLACK+DECKER Aspirador de Pó e Água Portátil Dubster: https://amzn.to/3j5jxy7

Com bocal flexível para líquidos, bocal com escova para estofados e bocal para cantos e frestas, esse aspirador portátil possui capacidade do coletor de 700ml para pó e de 170 ml para líquido.