Aspirador de pó: 6 opções para quem deseja eficiência e praticidade

Com painel e led para acompanhar o nível de bateria, conjunto de sensores de obstáculos, escovas laterais e reservatório para impurezas, esse aspirador de pó robô varre, aspira e passa pano sozinho para você.

Que tal investir em um bom aspirador de pó para ter mais praticidade e eficiência na hora de limpar a sua casa? Para te ajudar a escolher os melhores, preparamos uma lista com 6 opções incríveis e super modernas que vão te conquistar! E tem de tudo: aspirador de pó robô, portátil e muito mais.

Com 2000W de potência, tecnologia ciclone e turbo brush, esse aspirador é perfeito para pessoas com animais de estimação em casa. Deixando o ambiente completamente livre de pelos, ele também é equipado com filtro HEPA, que retém até 99,5% das micropartículas de sujeira. Legal, né?