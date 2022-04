All black: influenciadora Eduarda Costa ensina como sair do básico em looks pretos

Democrático e perfeito para todos os estilos, engana-se quem pensa que a cor preta é utilizada nos looks apenas em situações mais “básicas”. Visuais com as peças escuras também podem transmitir um astral muito fashionista!

Influenciadora da área da moda, Eduarda Costa é apaixonada pela cor e defende sua abordagem mais moderna e jovial. “No caso de visuais all black, o segredo está em como você irá compor os acessórios nesse look. Você pode estar com uma básica combinação entre jeans e camiseta preta, mas se tiver a sacada de escolher o sapato, a bolsa e as joias certas, você tem uma proposta muito mais fashionista”, garante.

Para visuais mais descontraídos, a influenciadora sugere a combinação de um maxi blazer preto e botas altas, no estilo over the knee. “Nessa composição, você tem uma proposta que combina o chique da peça de alfaiataria, que é o blazer, com a ousadia das botas altas. Ao usar o blazer fechado e completar com um cinto marcando a cintura, você modela o corpo e demonstra mais irreverência. Por serem duas peças chamativas, o ideal é que você complemente com acessórios mais minimalistas e uma bolsa pequena”, recomenda.

Para propostas mais casuais, Eduarda gosta de misturar o clássico com o esportivo. “Uma boa combinação é a de um vestido mais longo e preto, com um tênis mais divertido, como é o caso dos modelos chucky. Você mistura o chique do longo, mas quebra o formal com um tênis moderno. Aqui, você pode brincar e adicionar um boné também, criando um visual estiloso e criativo para o dia a dia”, ensina.

Agora, caso o seu objetivo seja um visual mais chique, a influenciadora aponta que o tecido e o corte da peça fazem toda a diferença. “No caso de peças únicas, como um macacão ou mesmo um vestido mais justo, o tecido irá determinar muito se aquele visual está básico ou não. Em vestidos mais justos, o cetim traz a sensação de uma proposta mais sofisticada e ousada. Já no caso do macacão, a alfaiataria e o linho vão configurar uma peça mais trabalhada e requintada que se ela fosse de algodão", exemplifica.

Para todas as propostas, Eduarda Costa recomenda adicionar acessórios que destaquem o preto. "Para peças únicas, complemente com joias maiores ou mesmo com uma bolsa colorida para criar um ponto de cor. Lenços de cabelo, por exemplo, podem fazer a diferença em um look mais dia a dia, assim como os sapatos podem deixar o básico de lado, por isso aposte em modelos mais diferentões, quando a proposta for um visual all black", garante.

E aí, curtiu as dicas? Confira, então, itens para compor o seu visual all black que estão disponíveis na Amazon e escolha seus favoritos. E tem de tudo: sapatos, calças, camisetas, casacos e muito mais! Olha só:

