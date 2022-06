Alimentação do bebê: 7 itens que vão facilitar a rotina

Que tal deixar a hora da alimentação do bebê mais prática, segura e divertida? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 7 produtos essenciais que vão fazer a diferença na rotina dos pequenos. Dá uma olhada:

1. Mamadeira First Choice, NUK: https://amzn.to/3lNF9Aj

Anticólica e com controle de temperatura, a mamadeira First Choice da NUK permite que a criança controle o fluxo de líquido a partir da sucção e possui efeito "brilha no escuro", com duração de até 8 horas por noite.