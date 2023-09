Alimentação colorida: 10 itens deliciosos e que combinam com a chegada da primavera

Confira alimentos e bebidas que vão deixar o seu prato super leve na estação mais colorida do ano

A época mais colorida do ano está chegando! E aproveitando o início da primavera, que tal garantir uma alimentação cheia de cores e sabores deliciosos? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 alimentos e bebidas refrescantes, saudáveis e incríveis para você garantir neste início de estação. E com a leveza que a estação pede, é claro!

Confira e escolha seus favoritos:

1. Cereais Müsli com maçã e passas, Kellogg’s: https://amzn.to/3ELCGQu

Esse cereal conta com milho, aveia, flocos de arroz, passas e maçãs em sua composição, garantindo fibras, proteínas, vitaminas e energia para o dia a dia.

2. Bolo de laranja com chia, Jasmine: https://amzn.to/3ZwOKhV

Ótima opção de bolo sem glúten, esse bolo super macio possui grãos de chia para deixá-lo ainda mais saboroso.

3. Mix de cereais com castanhas, 7 Nuts, Bio2: https://amzn.to/3t6fKJf

Esse mix vegano e sem glúten conta com flocos de milho, amendoim, quinoa, amaranto, castanha do pará, castanha de caju, coco, amêndoa, gergelim, semente de linhaça, semente de girassol, avelã, macadâmia e pistache.

4. Granola com frutas orgânicas, Mãe Terra: https://amzn.to/3Ps1D8o

Esse cereal integral conta com aveia, flocos integrais de trigo, arroz e milho e um mix incrível de morango e amora, semente de linhaça orgânica, granulado de açaí, semente de chia orgânica, gergelim e fibra de aveia.

5. Calda de agave azul, Jasmine: https://amzn.to/45ZD2Pp

Essa calda, que funciona como um adoçante natural e vegano, é uma opção super prática para substituir o açúcar comum.

6. Corn flakes orgânicos, Native: https://amzn.to/3RySqOs

Comece seu dia com um café da manhã turbinado, incluindo esse produto feito à base de milho orgânico.

7. Aveia em flocos grossos, Jasmine: https://amzn.to/3Zrzt1U

Com alta qualidade nutricional, essa aveia complementa diversas receitas e está disponível em embalagens de tamanhos variados.

8. Geleia de Quatro Frutas, St Dalfour: https://amzn.to/45j7W4h

Seus lanches nunca mais serão os mesmos com essa geleia incrível. Conta com o equilíbrio perfeito de notas exuberantes de cerejas, framboesas, vermelhas, amoras e morangos. Combina com waffles, iogurte de baunilha e muffins.

9. Chá misto de limão e framboesa, Twinings: https://amzn.to/3ZpKr8d

Que tal refrescar o dia com um chá incrível? Essa mistura reúne frutos de rosa-silvestre, folhas de laranja, frutos de maçã, flores de hibisco, frutos de framboesa, cascas de limão e aromatizantes.

10. Linhaça dourada orgânica, Native: https://amzn.to/48tFPlF

Antioxidante natural, a linhaça traz diversos benefícios para a saúde. Este produto orgânico combina com pães, barras de cereais, granolas, bolos, saladas, sucos, iogurtes e frutas.

