Adega, geladeira e muito mais: 10 eletrodomésticos para renovar a sua casa

Que tal renovar os eletrodomésticos da sua casa? Para te ajudar, preparamos uma lista com 10 opções incríveis que estão entre os mais vendidos no site da Amazon. E tem de tudo: geladeira, adega, fogão, lavadora, forno elétrico e muuuito mais.

Dá uma olhada:

1. Frigobar, 45L, Cinza, 110v, Midea: https://amzn.to/3c6Ih6q

2. Cook Top à gás 4 bocas vidro preto Suggar: https://amzn.to/3cdWH4R

3. Forno Elétrico, Embutir Ph, 46L, Cinza, 220v, Philco: https://amzn.to/3lL6PF9

4. Adega Brastemp 12 Garrafas com painel touch - 110V: https://amzn.to/3lEuBm3

5. Smart TV 50", Crystal UHD 4K, Samsung: https://amzn.to/3hw020L

6. Lavadora Lavamax Eco 10kg 110V branca Suggar: https://amzn.to/3cUD9l5

7. Geladeira Brastemp Frost Free Inverse 443 litros cor Inox com Turbo Ice: https://amzn.to/2PaUpdv

8. Depurador de ar Slim prata 60cm 110V Suggar: https://amzn.to/312wvUi

9. Fogão Atlas 5 Bocas preto Mônaco Top Glass com Acendimento automático - Bivolt: https://amzn.to/3936ett

10. Multilaser Mini Geladeira 4L: https://amzn.to/3lHVmWP

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os preços do site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

