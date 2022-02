Acabe com o frizz: 7 produtos para incluir na rotina de cuidados capilares

Na hora de cuidar dos cabelos, lidar com o frizz pode ser uma tarefa complicada, né? Esse aspecto mais arrepiado dos fios pode ocorrer devido a fatores como ressecamento das madeixas, excesso de processos químicos e a umidade do ar. Por isso, o frizz pode ser um sinal de que seus fios necessitam de algum cuidado específico.

A boa notícia é que, atualmente, existem diversos produtos que ajudam a eliminar, reduzir e controlar o frizz! Pensando nisso, preparamos uma lista com 7 produtos que vão fazer a diferença na sua rotina de cuidados capilares. Dá uma olhada:

1. O Exterminador De Frizz, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3wNBXZQ

Indicado para todos os tipos de cabelo, esse bálsamo finalizador possui proteção térmica, bloqueia a umidade nos fios, suaviza e elimina o frizz.

2. Frizz No More Sleek Shine Miracle Sérum, Creightons: https://amzn.to/3g3nmTX

Com uma fórmula exclusiva, esse produtinho incrível elimina o frizz, hidrata o cabelo e garante fios mais brilhantes e saudáveis.

3. Creme para Pentear Pantene Anti-Frizz: https://amzn.to/3wQfjjy

Com Pro-Vitaminas em sua fórmula, esse creme para pentear repara o cabelo instantaneamente, ajuda a selar as cutículas, hidrata e controla o frizz.

4. Shampoo Frizz Control, Vizcaya: https://amzn.to/2QlhBpR

Perfeito para o uso diário, esse shampoo incrível possui proteção UV e térmica, água termal e óleo de pequi em sua fórmula. Além disso, hidrata, nutre e garante controle de frizz por até 72 horas.

5. Máscara Go Vegan Anti-Frizz, INOAR: https://amzn.to/3g2lACy

Essa máscara capilar sela as cutículas, alinha e potencializa o brilho dos fios. Além disso, controla o frizz, devolve a maciez e o aspecto saudável do cabelo.

6. Ativador e Modelador Anti-Frizz Cachos, Apse Cosmetics: https://amzn.to/3sbxgp1

Indicado para cabelos ondulados, cacheados, crespos e em transição, esse produtinho controla o frizz, define os cachos, hidrata profundamente e devolve o movimento natural aos fios.

7. Redken Frizz Dismiss, Condicionador: https://amzn.to/3mCNoin

Com resultados visíveis desde a primeira aplicação, esse condicionador da Redken hidrata, nutre, desembaraça, sela a fibra capilar, disciplina os fios e combate o frizz.

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os preços do site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

