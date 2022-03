9 produtos que vão fazer a sua maquiagem durar o dia inteiro nos festivais de música

Com textura leve, hidratante e super refrescante, o BT Hydra Primer da Bruna Tavares potencializa a duração da maquiagem enquanto trata a pele. Livre de silicones, ele conta com ativos que restauram a barreira cutânea, estimulando a renovação celular e a produção natural de colágeno, elastina e ácido hialurônico. Além disso, ajuda a controlar a oleosidade da pele e proporciona 24 horas de hidratação.

Ideal para quem busca um efeito iluminado, o Primer Fluido Glow da Vult uniformiza a pele, disfarça poros e linhas de expressão, protege contra agressões externas e prolonga a maquiagem em até 8 horas. Oil free, ele garante uma pele sequinha e com um brilho dourado suave e glamouroso.

Bruma fixadora

4. Eudora Niina Secrets Nutri Fresh - Bruma Facial: https://amzn.to/3Iz9iwh

Garantindo uma pele revigorada, nutrida e com glow natural, a Bruma Facial Nutri Fesh conta com óleo de rosas e vitaminas em sua fórmula. Com ação antioxidante, ela aumenta a durabilidade da maquiagem, mantém a pele sequinha por 8 horas e auxilia na produção de colágeno.