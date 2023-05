9 dicas de livros para diversas situações da vida

Confira 9 títulos em oferta na Book Friday para você ler em momentos que você precisa de uma leitura

Às vezes, tudo o que precisamos na vida é de um bom livro. Certas obras se encaixam perfeitamente aos nossos sentimentos e emoções, tornando-se exatamente o que precisamos naquele momento. Por isso, selecionamos 9 livros para você ler em situações específicas. E o melhor de tudo: elas estão em oferta na Black Friday 2023! Então, leia esse livro se você... ... acha que precisa ser o melhor em tudo 1. Carrie Soto Está de Volta: https://amzn.to/3BzKMdn A tenista Carrie Soto era considerada a maior de todos os tempos. Se aposentou no auge, com o recorde imbatível de vinte títulos Grand Slam conquistados ao longo de sua carreira. Contudo, cinco anos depois Nicki Chan chega para igualar sua marca, comprometendo o seu legado. Para defender seu recorde, Soto decide deixar a aposentadoria e retornar para as quadras para mais um ano de competição.

Reprodução/Amazon

...não gosta de romances convencionais 2. Pessoas Normais: https://amzn.to/3Bwixw1 Connell e Marianne fingem não se conhecer na frente de seus colegas. Ele é um dos garotos mais populares do colégio e ela uma garota solitária e que preza por sua privacidade. Longe dos olhos dos amigos, os dois vivem um romance de tirar o fôlego. Mas as inúmeras situações da vida continuam puxando-os para longe um do outro, até eles se aproximarem novamente quando adultos.

Reprodução/Amazon

... quer ler uma história real, que mais parece uma ficção 3. Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu: https://amzn.to/3pRVhpy Jennette McCurdy ficou conhecida como uma estrela da Nickelondeon no sitcom iCarly. Mas a sua vida privada nunca foi fácil e ela teve que passar por distúrbios alimentares, vícios e o seu complicado relacionamento com sua mãe. Neste livro de memórias, Jennette traz relatos hilários e chocantes sobre a sua infância e sua carreira, deixando qualquer leitor de boca aberta.

Reprodução/Amazon

... deseja manter sua criança interior viva 4. Percy Jackson e o Ladrão de Raios: https://amzn.to/454K8C9 Não importa a sua idade, Percy Jackson sempre será um entretenimento! Conheça a história do semideus acusado de roubar o Raio Mestre de Zeus e que agora precisa embarcar em uma aventura ao lado de seus amigos, Annabeth e Grover, para resolver essa confusão. É perfeito para quem ama mitologia grega e livros de fantasia.

Reprodução/Amazon

...gosta de investigações sobre crimes reais 5. Lady Killers - Assassinas em Série: https://amzn.to/42VXizi Conheça as mentes das mulheres mais sádicas da história através desse livro de Crimes Reais, que cria perfis de assassinas em série que cometeram crimes tão sangrentes e brutais quanto os homens. Nele você irá saber mais sobre serial killers como Mary Ann Cotton, Elizabeth Báthory, Nannie Doss e outras.

Reprodução/Amazon

...tem medo de ser esquecido 6. A vida invisível de Addie LaRue: https://amzn.to/3M2DnI8 Addie LaRue estava fadada a viver para sempre, mas apenas sob a condição de ser esquecida por quem a conhecer. Num piscar de olhos, ela se vai. Assim ela vive, viajando no tempo e espaço, vivendo entre os séculos e continentes, até que um dia, ela se esbarra em um rapaz que diz cinco palavras: "Eu me lembro de você".

Reprodução/Amazon

... quer conselhos para a vida 7. Tudo o que eu sei sobre o amor: https://amzn.to/3MvhWA3 Dolly Alderton viveu seus vinte anos com muita dignidade. Agora, com trinta anos, ela decide dividir tudo o que aprendeu nessa década tão importante em sua vida. Em seu livro, ela divide descobertas, experimentações, romances intensos, foras destruidores, mágoas, roubadas, porres, empregos estranhos, humilhações e, acima de tudo, os amigos que foram super importantes em sua história.

Reprodução/Amazon

... precisa de inspiração 8. Em Busca de Mim: https://amzn.to/3BBv3dy Dona de um título EGOT, Viola Davis, tem uma história intensa que é contada nessa autobiografia, que parte de um apartamento caindo aos pedaços em Central Falls, Rhode Island até o seu estrelato nos palcos de Nova York. O livro irá te fazer reflexões profundas sobre a vida ao longo da jornada dessa grande atriz em encontrar autoaceitação.

Reprodução/Amazon

... quer se emocionar 9. Como eu era antes de você: https://amzn.to/3o6FEKG Louisa Clark não tem muitas ambições em sua vida. Vive com sua família, trabalha como garçonete em um café e namora Patrick, que não é muito interessado em sua vida. Quando o café fecha as portas, Louisa é obrigada a procurar um novo emprego, o que lhe colocou na vida de Will Traynor, um tetraplégico que precisa de uma cuidadora. Rico e mal-humorado, Will está preso em uma cadeira de rodas desde um acidente que sofreu de moto. Ele desconta todas as suas frustrações em quem estiver a sua volta. Mas as coisas mudam quando Lou entra em sua vida e dá um novo motivo para ela se levantar todos os dias.

Reprodução/Amazon