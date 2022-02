9 bolsas térmicas que vão trazer praticidade para o dia a dia

Confira bolsas térmicas que serão super versáteis para a sua rotina

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 11h00

Ideais para o dia a dia, as bolsas térmicas ajudam a preservar a qualidade e a temperatura dos alimentos e são ótimas opções para quem possui uma rotina agitada, já que podem ser facilmente transportadas para qualquer lugar. Pensando nisso, preparamos uma lista com algumas opções super versáteis para você conferir, e a melhor parte é que todas elas estão disponíveis na Amazon!

Dá uma olhada e aproveite para escolher sua bolsa térmica:

1. Bolsa térmica Pop 4.2L, Soprano: https://amzn.to/3bTIvxO

2. Mochila térmica 4L, 3 em 1: https://amzn.to/2XVmLK0

3. Lancheira térmica com alça de ombro e mão, Maped: https://amzn.to/39EbyTi

4. Bolsa térmica quadrada, Cuisinart: https://amzn.to/3svHyTl

5. Lancheira térmica dupla viagem, Play Game Geek Nerd, Happy Bee: https://amzn.to/3gAOYPk

6. Bolsa Lenna's térmica: https://amzn.to/3suu61S

7. Bolsa térmica fitness: https://amzn.to/3HHrILL

8. Bolsa térmica Pop 9.5L, Soprano: https://amzn.to/3rEcJfM

9. Bolsa térmica, NUK: https://amzn.to/3szcJNh

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os preços do site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

