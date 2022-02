8 itens que vão transformar sua sala de estar em um cinema

Que tal garantir a experiência completa de cinema dentro da sua própria casa? Nós podemos te ajudar nessa missão! Preparamos uma lista com 8 itens que não podem faltar para garantir qualidade de som e imagem e, claro, muito conforto na hora de assistir seus filmes e séries favoritos.

Confira e aproveite para garantir os seus e curtir muuuito:

1. Smart TV LED 32”, LG: https://amzn.to/3BlVdjB

Com 32 polegadas, essa smart TV possui tecnologia de inteligência artificial ThinQ AI da LG; webOS 4.5, que permite que você assista seus filmes na Netflix, videos no YouTube e mais; processador de imagens Dynamic Color Enhancer, que ajusta as cores para que fiquem mais naturais; processador Quad Core para imagens realistas, cores e contrastes mais dinâmicos; e recurso Virtual Surround Plus, para um som rico e multidimensional com alto-falantes embutidos.