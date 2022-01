8 itens para a hora da alimentação do bebê

Que tal proporcionar mais conforto e praticidade para a hora da alimentação dos pequenos? De assento elevatório a preparador de papinhas, para te ajudar nessa missão, selecionamos 8 itens incríveis que estão disponíveis no site da Amazon e vão fazer a diferença na rotina do bebê. Dá uma olhada:

1. Assento Elevatório Pocket Snack, Chicco: https://amzn.to/3Ea2vHR

Com bandeja removível que acompanha o crescimento do bebê, esse assento elevatório da Chicco conta com cintos que garantem máxima segurança e fechamento envelope que deixa o assento compacto para levar a qualquer lugar.