8 fones de ouvido over ear para você garantir em oferta na Amazon

Confira opções incríveis de fone over ear para utilizar no dia a dia

Cada vez mais populares pelo conforto e qualidade do som, os fones de ouvido over ear são ideais para diversas situações do dia a dia. Afinal, eles se encaixam perfeitamente nos ouvidos e, devido ao isolamento acústico, oferecem uma experiência imersiva da música ao usuário. Demais, né?

Pensando nisso, preparamos uma lista com 8 fones over ear de qualidade que estão disponíveis em oferta no site da Amazon. Confira e escolha seu favorito:

1. Fone com cancelamento de ruído, Edifier: https://amzn.to/499swag

Descrição do produto: cancelamento de ruído | Áudio Hi-Res para performance sonora aprimorada | Bateria com até 49 horas de duração | Tecnologia de baixa latência para modo gamer | Bluetooth 5.0 | Driver dinâmico de 40mm | Design ergonômico | Forro de couro respirável.

2. Fone JBL Tune 710BT: https://amzn.to/3MeRJ9y

Descrição do produto: design dobrável, leve e confortável | Microfone integrado | Cabo removível | Chamada sem utilizar as mãos | Som JBL Pure Bass | Bluetooth 5.3 | Bateria com até 76 horas de duração e até 3 horas extras com apenas 5 minutos de recarga | Aplicativo gratuito para personalização de som.

3. Headphone over-ear, Philips: https://amzn.to/3tQc7r8

Descrição do produto: Bluetooth | Bateria recarregável com até 29 horas de duração| Cabo removível | Microfone integrado | Botão BASS Boost para graves excepcionais | Drivers de 40mm | Tecnologia sem fio.

4. Headphone Beats Studio 3 Wireless: https://amzn.to/40crXse

Descrição do produto: tecnologia de cancelamento ativo de ruído (ANC) | Fones circum-auriculares acolchoados, bem ventilados e com articulação ergonômica exclusiva | Controle multifunções do fone | Chip W1 da Apple | Bluetooth Class 1 | Cabo RemoteTalk | Bateria com duração de até 22 horas.

5. Headphone, Philips: https://amzn.to/40g4A0S

Descrição do produto: conectividade sem fio | Bluetooth | Bateria recarregável para até 15 horas de autonomia de energia | Atenda e encerre ligações de maneira simples | Almofadas auriculares acolchoadas.

6. Fone de ouvido WAAW by Alok Sense: https://amzn.to/3tZ2FBy

Descrição do produto: conectividade sem fio | Até 25 horas de reprodução sem parar | Conexão multipontos para dois aparelhos simultaneamente | Bluetooth 5.0 | Pode ser utilizado com entrada auxiliar P2 | Hands free nas chamadas | Compatível com assistentes de voz | Microfone embutido.

7. Fone de ouvido AER by Geonav: https://amzn.to/3QeB1YT

Descrição do produto: conexão sem fio | Bluetooth 5.3| Design dobrável | Autonomia de até 60 horas | Equalização via aplicativo | Função “Encontrar fone” | Microfone integrado | Compatibilidade com computadores, tablets, notebooks e smartphones.

8. Headphone over-ear, Philips: https://amzn.to/46OcWPR

Descrição do produto: conexão Bluetooth 4.2 | Alta definição de som Hi-Res | Isolamento acústico passino | Microfone integrado com cancelamento de eco para um áudio nítido | Energia para até 30 horas de reprodução e 2 horas extras com apenas 5 minutos de recarga | Drivers acústicos de 40mm.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

