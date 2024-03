8 biografias de mulheres inspiradoras para você conhecer

Neste Dia Internacional da Mulher, selecionamos 8 histórias de mulheres marcantes

Você sabia que hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher? E para celebrar a data, preparamos uma lista com 8 biografias de figuras femininas inspiradoras para você conhecer melhor suas histórias de vida, feitos, conquistas e trajetórias.

Confira e escolha suas obras favoritas para ter na estante:

1. Eu sei por que o pássaro canta na gaiola, de Maya Angelou: https://amzn.to/3wCOofh

Racismo, abuso, libertação. A vida de Marguerite Ann Johnson, carinhosamente chamada de Maya, foi marcada por essas três palavras. A garota negra, criada no sul por sua avó paterna, carregou consigo um enorme fardo que foi aliviado apenas pela literatura e por tudo aquilo que ela pode lhe trazer: conforto através das palavras. Dessa forma, Maya escreve para exibir sua voz e libertar-se das grades que foram colocadas em sua vida. As lembranças dolorosas e as descobertas de Angelou estão contidas e eternizadas nas páginas desta obra densa e necessária, dando voz aos jovens que um dia foram, assim como ela, fadados a uma vida dura e cheia de preconceitos. Com uma escrita poética e poderosa, a obra toca, emociona e transforma profundamente o espírito e o pensamento de quem a lê.

2. Minha história, de Michelle Obama: https://amzn.to/43gmQIX

Com uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos Estados Unidos, ela se posicionou como uma poderosa porta-voz das mulheres e meninas ao redor do mundo. Em suas memórias, convida os leitores a conhecerem seu mundo, recontando as experiências que a moldaram — da infância na região de South Side, em Chicago, e os seus anos como executiva tentando equilibrar as demandas da maternidade e do trabalho, ao período em que passou no endereço mais famoso do mundo. Com honestidade e uma inteligência aguçada, ela descreve seus triunfos e suas decepções, tanto públicas quanto privadas, e conta toda a sua história, conforme viveu.

3. Prólogo, ato, epílogo, de Fernanda Montenegro: https://amzn.to/3TCddBn

Nesta obra, Fernanda Montenegro narra suas memórias em uma prosa afetiva, cheia de inteligência e sensibilidade. A atriz que, há anos, encanta multidões em palcos e telas pelo mundo, agora se mostra uma contadora de histórias de mão cheia. Ela coloca no papel a saga de seus antepassados lavradores portugueses, do lado paterno, e pastores sardos, do lado materno. Em páginas de grande emoção, ela relembra os desafios de criar os filhos sobrevivendo como artistas; a busca permanente pela qualidade; a persistência combativa durante os anos de chumbo; a capacidade de constante reinvenção; o padecimento de Fernando; o inesperado sucesso internacional nos anos 1990; a crença na terra que acolheu seus antepassados imigrantes e a devoção por esse país.

4. Frida: a biografia, de Hayden Herrera: https://amzn.to/3V67F2T

Todo mundo conhece Frida Kahlo. Todo mundo sabe que sofreu um gravíssimo acidente na juventude, que foi casada com o grande muralista Diego Rivera, e que foi amante de Leon Trotsky. Todo mundo sabe que tinha ideias radicais em política e hábitos modernos na vida, que pintava de modo pessoal, e que teve uma existência tão tumultuada quanto o século XX em que viveu. O que poucos sabem é que tudo o que quase todo mundo sabe sobre Frida Kahlo está longe de resumir sua vida, ou de revelar a mulher por trás do ícone da arte latino-americana moderna. Escrito por Hayden Herrera, reconhecida historiadora da arte, o livro traz, além da intimidade da história de Frida, detalhadas descrições e interpretações dos quadros de Kahlo, escritas com o rigor e a acuidade de uma especialista, mas também com a clareza, a fluidez e a sedução de uma amante dessa arte.

5. O ano em que disse sim, de Shonda Rhimes: https://amzn.to/48Lh9DV

Para o público, Shonda Rhimes é uma das mulheres mais poderosas de Hollywood ― a mente por trás das séries Grey’s Anatomy, How to Get Away With Murder, Scandal, Inventando Anna e Bridgerton. Com várias produções de sucesso e três filhas para cuidar, ela tinha motivos de sobra para recusar qualquer convite. Mas certa vez, em um jantar de família, sua irmã lhe disse seis palavras estarrecedoras: “você nunca diz sim para nada”. Foi assim que Rhimes deu início ao que chamou de “Ano do Sim”: ela se comprometeria a, durante um ano, dizer “sim” para tudo - seja para a carreira ou para a vida íntima. De entrevistas e discursos em público até cuidar da saúde e lidar com os sentimentos mais difíceis. Ela precisou reformular a forma como lidava consigo mesma e com aqueles ao seu redor para que pudesse reencontrar o bem mais precioso de sua vida: seu verdadeiro eu. Esta obra é um relato comovente, inspirador, divertido e profundamente pessoal. Um verdadeiro convite para o leitor repensar suas atitudes e dizer “sim” ao poder de mudar a própria vida.

6. Em busca de mim, de Viola Davis: https://amzn.to/3Pa8Avm

A internacionalmente aclamada atriz Viola Davis narra, em sua biografia, tudo o que viveu desde a infância difícil - em um apartamento caindo aos pedaços na cidade de Central Falls, em Rhode Island - até o estrelato nos palcos de Nova York e além. Neste livro, você vai conhecer uma garotinha chamada Viola, que fugia de seu passado, até tomar a transformadora decisão de parar de fugir para sempre.

7. Eu sou Malala, de Malala Yousafzai: https://amzn.to/3T5NyiR

Quando o Talibã tomou controle do vale do Swat, uma menina levantou a voz. Malala Yousafzai recusou-se a permanecer em silêncio e lutou pelo seu direito à educação. Mas em 9 de outubro de 2012, Malala foi atingida na cabeça por um tiro à queima-roupa dentro do ônibus no qual voltava da escola. Poucos acreditaram que ela sobreviveria. Mas sua recuperação milagrosa a levou em uma viagem extraordinária de um vale remoto no norte do Paquistão para as salas das Nações Unidas em Nova York. Aos dezesseis anos, ela se tornou um símbolo global de protesto pacífico e a candidata mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz. Esta é uma história de uma família exilada pelo terrorismo global, da luta pelo direito à educação feminina e dos obstáculos à valorização da mulher em uma sociedade que valoriza filhos homens.

8. Rita Lee: outra biografia: https://amzn.to/3TrWoc9

Rita pode ter tido de tudo, menos uma “vidinha besta”. E os últimos anos foram, sim, desafiadores. Ao mesmo tempo que o mundo passava por uma pandemia, ela foi diagnosticada com câncer no pulmão. Em um texto franco, ora cru e chocante, ora cheio de ironias, ora sutil e amoroso, Rita Lee não poupa detalhes de seu tratamento. Fala também da rotina, dos avisos do Universo, de seres de luz e dos caminhos que a vida tomou. Com franqueza e honestidade ― marcas registradas de sua escrita ―, ela pariu um novo livro autobiográfico que vai mexer profundamente com o leitor.

