7 travesseiros que vão melhorar a qualidade do seu sono

Você sabia que o travesseiro influencia na qualidade do seu sono? Além de proporcionar mais conforto e aconchego, ele te ajuda a dormir melhor e evita dores nas costas. Pensando nisso, preparamos uma lista com 7 opções incríveis que vão conquistar a todos!

Dá uma olhada:

1. Travesseiro Nasa-X Alto Duoflex: https://amzn.to/3Med6pJ

Com espuma viscoelástica Nasa, este travesseiro proporciona maciez, conforto e acomodação para a cabeça. Além disso, acompanha a temperatura corporal!

2. Travesseiro Fibra Siliconizada, Pele de Pêssego, Fibrasca: https://amzn.to/3eqgJdj

Super confortável e com uma textura especial, esse travesseiro de fibra siliconizada pode ser lavado na máquina sem perder o desempenho.

3. Travesseiro Santista Extra Firme: https://amzn.to/3er2nJE

Perfeito para quem dorme de lado, esse travesseiro extra firme garante uma noite cheia de conforto. Não alérgico, ele pode ser levado á maquina de lavar ou secar.

4. Travesseiro Antistress, Altenburg: https://amzn.to/2SwYNFr

Feito com fios de carbono, o travesseiro anti-stress elimina a eletricidade estática do corpo, sendo perfeito para quem deseja ter uma boa noite de sono.

5. Travesseiro Ecopluma, Fibrasca: https://amzn.to/33jICgX

Com plumas sintéticas siliconizadas, esse travesseiro da Fibrasca garante muito conforto, aconchego e maciez.

6. Travesseiro Altura Regulável, Duoflex: https://amzn.to/3b9wiUB

Perfeito para todas as pessoas, esse travesseiro possui três camadas internas para ajuste de altura, proporciona mais conforto e sustentação.

7. Travesseiro de corpo, Parati: https://amzn.to/3hwjr1K

Com formato anatômico diferenciado, este travesseiro envolve o ombro e entre as pernas para melhor alinhamento da coluna. Multifunção, pode ser utilizado como travesseiro de amamentação, envosto, de lado e no alinhamento do dorso, garantindo aconchego na hora de descansar.

