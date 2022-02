7 produtos ricos em vitamina C para incluir no seu skincare

Selecionamos 7 produtos incríveis que vão garantir uma pele mais uniforme, iluminada e saudável

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 12h40 - Atualizado em 24/02/2022, às 12h41

Com ação antioxidante, os produtos com vitamina C são repletos de benefícios para a pele. Além de ajudarem a prevenir o envelhecimento, eles uniformizam o tom de pele, proporcionam maciez, hidratação, iluminação e muuuito mais.

Pensando nisso, preparamos uma lista com máscara facial, sabonete líquido, sérum e outros produtos com vitamina C que vão fazer a diferença na sua rotina de beleza! Dá uma olhada:

1. Garnier Máscara Facial Em Tecido Vitamina C Uniform&Matte: https://amzn.to/33RWgbo

Com vitamina C e ácido hialurônico, essa máscara facial possui ação antioleosidade, efeito matte e garante uma pele mais uniforme, iluminada, radiante e suave.

2. Sérum Facial Vitamina C 10, Tracta: https://amzn.to/3uWr9Y2

Com ação antioxidante, clareadora e antirrugas, esse sérum facial garante 24 horas de hidratação prolongada.

3. Creme Vitamina C Nupill: https://amzn.to/3fjexDG

Além de reduzir rugas e linhas de expressão, esse creme de vitamina C uniformiza o tom da pele, hidrata profundamente, é antioxidante e firmador.

4. Sabonete Líquido Detox Vitamina C, Payot: https://amzn.to/35az38i

Com as vitaminas C e B3, esse sabonete líquido facial elimina as impurezas, combate os radicais livres, ajuda a preservar o colágeno, mantém a hidratação da pele e proporciona maciez.

5. Sérum Revitalizante Vitamina C, The Body Shop: https://amzn.to/2SRP8Jz

Com textura gel, leve, refrescante e de rápida absorção, esse sérum revitalizante de vitamina C garante uma pele mais viva, radiante e aveludada.

6. Garnier Máscara de Olhos em Tecido: https://amzn.to/3butPnN

Formulada com suco de laranja e ácido hialurônico, essa máscara para a área dos olhos reduz o inchaço, suaviza as olheiras e clareia o contorno dos olhos.

7. Adcos Derma Complex Concentrado Vitamina C20: https://amzn.to/33TNd9P

Esse anti-idade e antioxidante previne o envelhecimento, reduz rugas e linhas de expressão, proporciona firmeza, luminosidade e uniformiza o tom de pele.

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os preços do site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

