7 produtos de beleza para garantir na Semana do Consumidor

Que tal aproveitar a Semana do Consumidor no site da Amazon para renovar alguns produtinhos de beleza? De sérum facial a óleo capilar, para te ajudar a garantir as melhores ofertas, preparamos uma lista com 7 itens que vão te conquistar desde o primeiro uso! Dá uma olhada:

1. Sérum de Niacinamida + Retinol 60ml, QRxLabs: https://amzn.to/3u5srkn

Perfeito para a rotina de skincare, esse sérum facial reduz linhas finas, rugas, poros e sinais de acne. Além disso, aumenta a elasticidade e garante uma pele mais saudável, bonita e radiante.