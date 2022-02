7 jogos de tabuleiro e cartas para toda a família

Está a fim de sair do tédio e se divertir com a família ou os amigos? Então você está no lugar certo! Separamos alguns jogos de tabuleiro e de cartas incríveis e que prometem agradar a todos. Confira e escolha os seus:

1. Master: https://amzn.to/2LenEGY

É hora de testar seus conhecimentos! São mais de 2 mil perguntas para os jogadores responderem em mais de 6 categorias: artes, ciências e tecnologia, entretenimento, esportes, história e geografia.

2. Dobble: https://amzn.to/3p18b1d

Este jogo super divertido possui 5 modos diferentes de jogo. Em todos eles, vence quem encontrar mais rápido o símbolo repetido entre duas cartas.

3. Imagine: https://amzn.to/3I7zmPF

Essas 60 cartas transparentes deixarão sua imaginação correr solta. Adivinhe os enigmas (filmes, lugares, personagens e muito mais), coloque uma carta sobre a outra, junte, crie combinações e dê vida a elas!

4. Jogo da vida: https://amzn.to/35L6vy1

Construa sua carreira e sua família nesse jogo que simula - de maneira bem divertida - um pouco da vida real! Ah, e ganha quem acumular mais dinheiro no final.

5. Rummikub:https://amzn.to/3bn5EoN

Ideal para quem adora um jogo de estratégia, vence a rodada o jogador que baixar todas as suas 14 pedras primeiro sobre a mesa.

6. Detetive: https://amzn.to/3fyD5YI

Nessa versão com tabuleiro digital, descubra quem é o assassino da rodada, além da arma utilizada e o local do crime.

7. Cara a cara: https://amzn.to/2LeKfU6

Neste jogo, vence quem adivinhar a cara do seu oponente primeiro por meio de perguntas.

