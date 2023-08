7 escritoras brasileiras para conhecer na Bienal do Livro do Rio de Janeiro

Confira dicas de escritoras e obras que você precisa conhecer durante o evento

Celebrando os 40 anos de existência, a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro de 2023, que acontece dos dias 1 a 10 de setembro, contará com uma programação variada de apresentações, sessões de autógrafos e estantes. E uma das experiências mais incríveis do evento, é o contato de escritores com seus leitores.

Pensando nisso, confira algumas autoras brasileiras que estarão presentes por lá e garanta algumas de suas obras que estão disponíveis no site da Amazon:

Paola Siviero (03/09):

1. A Lenda da Caixa das Almas: https://amzn.to/3OzD8G2

Reprodução/Amazon

2. O auto da maga Josefa: https://amzn.to/45tKG3W

Reprodução/Amazon

Fernanda Castro (06/09 e 08/09):

1. Mariposa vermelha: https://amzn.to/3KIohYB

Reprodução/Amazon

2. O fantasma de Cora: https://amzn.to/3KHjMxg

Reprodução/Amazon

Carol Façanha (02/09, 03/09 e 09/09):

1. O canto mais profundo: https://amzn.to/458QjEU

Reprodução/Amazon

2. O sibilar de outrora: https://amzn.to/44aKRzO

Reprodução/Amazon

3. O silêncio dos sinos: https://amzn.to/444Fvq0

Reprodução/Amazon

Larissa Brasil (04/09, 05/09 e 06/09):

1. Urutau: https://amzn.to/3qyWd3a

Reprodução/Amazon

2. Irebu: https://amzn.to/3sivKqP

Reprodução/Amazon

3. A garota da Casa da Colina: https://amzn.to/3DXknY7

Reprodução/Amazon

Thalita Rebouças (01/09, 02/09, 08/09)

1. Confissões de uma garota excluída: https://amzn.to/45l9c7q

Reprodução/Amazon

2. Um ano inesquecível: https://amzn.to/45klixs

Reprodução/Amazon

3. Fala sério, mãe!: https://amzn.to/3QyvAWC

Reprodução/Amazon

4. 360 dias de sucesso: https://amzn.to/45tOm5D

Reprodução/Amazon

Clara Alves (01/09, 09/09)

1. Romance real: https://amzn.to/3sbDmLS

Reprodução/Amazon

2. Conectadas: https://amzn.to/3DYnrDs

Reprodução/Amazon

Marcela Ceribelli (02/09)

1. Aurora: o despertar de mulher exausta: https://amzn.to/3sexaCY

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

