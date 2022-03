7 escovas alisadoras para incluir na rotina de beleza

Nada melhor que investir em produtos versáteis para o momento da produção, né? As escovas alisadoras trazem mais praticidade para o dia a dia e ainda garantem fios super sedosos. Para te ajudar a escolher a sua, preparamos uma lista com alguns modelos de qualidade para você levar para casa. Olha só:

1. Escova Alisadora Linha Gold Edition Bivolt, Kiss New York: https://amzn.to/33qD44i

Atingindo até 230 graus, esta escova libera partículas iônicas para deixar os fios mais macios e tem cerdas de silicone à prova de calor.

2. Escova Taiff Stylle Secadora e Alisadora 220v, Taiff: https://amzn.to/3hewt4T

Com design moderno e ergonômico, esta escova seca enquanto alisa os fios, ajuda a reduzir o frizz e ainda possui cerdas bem resistentes. Sem contar que ela é fácil de higienizar, viu?

3. Escova Alisadora Golden Rose Bivolt, Mondial: https://amzn.to/3bbGCeL

Esta escova alisadora possui bivolt automático, cabo giratório, display digital, cerdas que deslizam suavemente e tecnologia tourmaline.

4. Escova Alisadora Innova Mini, Bivolt, Gama Italy: https://amzn.to/33muXWg

Além de ter cerdas com revestimento de cerâmica, este produto possui temperatura máxima de 220 graus, distribuição homogênea do calor para diminuir o tempo gasto para o alisamento e tecnologia nano silver, preservando a saúde do couro cabeludo.

5. Escova Elétrica Magic Liss, Branco, Bivolt, Cadence: https://amzn.to/3haooy4

Esta escova sela as cutículas capilares, preserva o brilho e a maciez, permite que você selecione a temperatura desejada e possui bivolt automático.

6. Escova, Modelle Steam Bec01, Bivolt, Britânia: https://amzn.to/3h6fQZf

Com sistema que emite vapor para manter os cabelos hidratados, esta escova tem tecnologia tourmaline, cerdas que protegem contra queimaduras, controle de temperatura digital e mais.

7. Escova secadora multifuncional, Romacci: https://amzn.to/3prTiWb

Com design ergonômico, este secador de cabelo multifuncional também funciona como pente de cabelo liso, pente de massagem e pente de cabelo ondulado. Possui aquecimento rápido, controle de temperatura em três níveis e cerdas flexíveis para ajudar a secar, alisar e modelar as madeixas.

