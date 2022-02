6 produtos que vão te ajudar a suavizar as olheiras

Listamos itens para olheiras que você precisa conferir

Se você deseja tratar e suavizar as tão temidas olheiras, que tal apostar em produtinhos específicos para a hora do skincare? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 itens que você não pode deixar de conhecer e utilizar no dia a dia. Mas vale lembrar que, antes de incluir qualquer produto na rotina de cuidados, é super importante consultar um dermatologista para descobrir quais são os mais indicados para a sua pele, hein?

Confira nossa seleção e aproveite:

1. Máscara De Pepino Para Os Olhos, Océane - https://amzn.to/35Zl5SG

Conheça o poder do pepino! A máscara facial da Océane acalma a região dos olhos e ainda ajuda a reduzir as olheiras.

2. Creme de Olhos Hydro Boost Gel-Cream, Neutrogena - https://amzn.to/2yMFdvu

Com ácido hialurônico e alta concentração de glicerina, o Hydro Boost promete renovar os níveis de água da pele e ainda revitalizar a região dos olhos.

3. Adcos Melan-Off Clareador de Olheiras - https://amzn.to/2LFtcLb

Que tal melhorar a textura da pele? Com fórmula livre de óleos, este creme ilumina e uniformiza a tonalidade da pele.

4. Gel Creme Área dos Olhos Vit C, Tracta - https://amzn.to/2WveWdP

Com vitamina C em sua fórmula, este produto tem ação antioxidante e clareadora. Fora que você ele oferece resultados visíveis em 7 dias.

5. Sérum Anti-Olheiras, Native - https://amzn.to/2LtPhfm

Este sérum da Native promete diminuir olheiras e sinais do envelhecimento, além de melhorar muito a elasticidade da pele.

6. Physiolift Olhos, Avéne - https://amzn.to/2LtPRd2

Ideal para o uso diário, o Physiolift age nas rugas e ainda traz mais firmeza para a pele em volta dos olhos.

