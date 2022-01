6 produtos que não podem faltar na sua bolsa de praia

Alguns produtinhos de beleza são essenciais para curtir o verão com mais segurança e saúde. Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 itens que vão te ajudar a aproveitar a estação mais quente do ano da melhor maneira possível! E tem de tudo: protetor solar, escova de cabelo e muuito mais. Dá uma olhada:

1. NIVEA Sun Protect & Bronze FPS 30: https://amzn.to/3KBBaSJ

Com alta proteção UVA/UVB, o NIVEA Sun Protect & Bronze protege e estimula a melanina da pele, garantindo um bronzeado natural, uniforme e duradouro. Além disso, é resistente à água e possui rápida absorção.