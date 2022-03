6 produtos para o cabelo que você precisa ter em casa

Enriquecido com extrato de uva, vinagre de maçã e manteiga de karité, o Acid, novo lançamento da Abela Cosmetics, é um acidificante capilar que sela as cutículas dos fios, equilibra o pH, potencializa o brilho e promove maciez.

Alguns produtinhos não podem faltar na rotina de cuidados com o cabelo, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 itens que todo mundo precisa ter em casa para alcançar madeixas mais saudáveis e bonitas. Dá uma olhada:

2. Uso Obrigatório - Reconstrutor Capilar, Truss: https://amzn.to/3wIkTXz

Além de proteger os fios do calor do secador e evitar a formação de pontas duplas, o Uso Obrigatório da Truss reconstrói fios danificados e fragilizados, recupera o aspecto saudável do cabelo e garante mais força.