6 produtos para cuidar do seu cabelo no verão

No verão, além de redobrar os cuidados com a pele, também é super importante cuidar do cabelo. Afinal, os fios também sofrem com as agressões causadas pelo sol, vento, água do mar e piscina.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 produtos incríveis que vão proteger o seu cabelo e garantir muuita hidratação! Dá uma olhada:

1. Máscara Umectante Carolina, Abela Cosmetics: https://amzn.to/3IN1abS

Ideal para cabelos cacheados e crespos, a Máscara Umectante Carolina possui uma fórmula nutritiva com mix de óleos que ajudam a potencializar o brilho dos fios e evitar o ressecamento. Além disso, define, nutre e protege o cabelo.