6 produtos clareadores para incluir no skincare

Nem sempre é fácil eliminar as manchinhas na pele, não é mesmo? Mas a boa notícia é que, com a ajuda de alguns produtos específicos, é possível reduzir as marcas escurecidas no rosto e prevenir o seu reaparecimento. Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 opções incríveis que prometem fazer a diferença no seu skincare! Ah, e não se esqueça que a visita ao dermatologista é indispensável, hein?

Dá uma olhada nesses produtos:

1. Pigmentbio H2O Água Micelar Dermatológica Clareadora, Bioderma: https://amzn.to/2UaiTX9

Além de eliminar as impurezas, a maquiagem e resíduos de poluição sem obstruir os poros, essa água micelar clareadora da Bioderma ajuda a uniformizar a tonalidade da pele e prevenir novas hiperpigmentações.