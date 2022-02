6 leave-ins que vão trazer mais saúde para o seu cabelo

Separamos leave-ins que vão transformar as suas madeixas

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 15h40

Além de trazer mais brilho para os fios, o leave-in ajuda a hidratar e traz muuuitos outros benefícios incríveis para as madeixas. Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 leave-ins de ótima qualidade para você conferir e incluir no seu dia a dia.

Olha só:

1. Leave-in Reparador Cicatri Renov Elseve L'Oréal Paris: https://amzn.to/2BKG9BK

Além de não deixar o cabelo pesado, este leave-in promete repor os nutrientes perdidos e reparar a fibra capilar.

Reprodução/Amazon

2. Leave-in Praia e Piscina Amo Sol, Yenzah: https://amzn.to/3e9mSqM

Com óleo de coco, este produto conta com filtro solar e ainda deixa os fios mais brilhosos. Fora que ele é livre de sulfatos e parabenos, viu?

Reprodução/Amazon

3. Creme multifuncional I Love My Hair, Phytogen: https://amzn.to/3LX1w24

Recomendado para todos os tipos de cabelo, esse creme multifuncional pode ser usado como pré-shampoo, condicionador, leave-in para pentear os fios ou co-wash. Perfeito para hidratar, proteger, reequilibrar os fios e manter o movimento e o aspecto natural.

Reprodução/Amazon

4. Leave-in Condicionante Pro Versatile, Gaboni: https://amzn.to/3BMFvhV

Com ativos termoprotetores, este leave-in hidrata e minimiza a formação de pontas duplas. Sem contar que ele possui propriedades antienvelhecimento.

Reprodução/Amazon

5. Leave-in nutritivo termoprotetor Therapy, C.Kamura: https://amzn.to/3hgqrPY

Este leave-in é um hidratante de uso diário, sem enxágue, desembaraçante e termoprotetor. Com exclusiva tecnologia Amino-Force, conta com propriedades reparadoras e suavizantes, além de prevenir o ressecamento, regenerar fios danificados por colorações e químicas e devolver maciez e brilho às madeixas.

Reprodução/Amazon

6. Leave-in Acidic Perfecting Concentrate, Redken: https://amzn.to/3Hj0bPN

Enriquecido com um sistema de reparação concentrado para cabelos secos e danificados, este leave-in ajuda a garantir fios mais resistentes, protege do calor e reduz a quebra dos cabelos. Sua fórmula possui ácido cítrico e Redken bonding complex, ativos que promovem resultados visíveis instantaneamente.

Reprodução/Amazon

7. Leave-in Cicatrifios, Inoar: https://amzn.to/3t5VOSX

Com rejucomplex3 e ultra dose de creatina em sua fórmula, esse leave-in facilita a escovação, reduz a quebra e o frizz e oferece muitos outros benefícios para as madeixas - renova, amacia, reduz progressivamente o volume, garante mais brilho e mais.

Reprodução/Amazon

8. Mc Leave-in, Soft Hair: https://amzn.to/3Ii67cN

Este defrizante contém uma série de ativos que conferem proteção térmica com textura suave. O vinagre de maçã regula o pH da cutícula dos fios, mantendo-as seladas e reduzindo o aspecto poroso; o óleo de semente de uva é rico em vitamina E, que possui propriedades antioxidantes e deixa os fios macios e hidratados. Além disso, o produto também garante fios mais brilhantes e filtro UV!

Reprodução/Amazon

