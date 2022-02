6 eletroportáteis que vão transformar o seu dia a dia na cozinha

Listamos eletroportáteis de cozinha que você precisa conferir

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 13h38 - Atualizado às 13h46

Que tal combinar praticidade e versatilidade na cozinha? Listamos 6 eletroportáteis que você precisa garantir para o seu dia a dia. Não vai deixar essa oportunidade passar, né?

1. Cafeteira Day Light Programável, Oster: https://amzn.to/35uA7zA

Que tal programar seu cafezinho com até 24 horas antes do consumo? Esta cafeteira possui timer inteligente, filtro reutilizável e jarra com indicador de nível.

2. Balança gigital de cozinha: https://amzn.to/2WlccP4

Esta balança de alta precisão conta com desligamento automático e formato anatômico. Perfeita, né?

3. Liquidificador Turbo, Mondial: https://amzn.to/2z7IMMm

Com design moderno, este produto tem 5 velocidades, tampa com copo dosador e filtro que separa sementes.

4. Pipoqueira Mickey Mouse, Mallory: https://amzn.to/3b1r2j5

Agora se você é suuper fã do Mickey, dá uma olhada neste aqui! A pipoqueira da Mallory não utiliza óleo e ainda vem com um copo medidor exclusivo.

5. Máquina para Gaseificar Água, Jet, Sodastream: https://amzn.to/3ddwfFV

Nunca foi tão fácil fazer água com gás! Esta máquina da Sodastream prepara a bebida em poucos segundos e ainda vem com uma garrafa de trava de encaixe fácil.

6. Black+Decker Misturador Multiuso: https://amzn.to/3s92W1O

Ideal para preparar pequenas quantidades de misturas, este produto é um item que não pode faltar na sua cozinha.

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com o site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amzn.to/2T89Q6h

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3a7SfBw