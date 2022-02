5 romances que você precisa conhecer

Madame Bovary, P.S. Eu Te Amo e outros romances que vão garantir ótimas leituras

Que tal colocar a leitura em dia e conhecer novas histórias apaixonantes? Para te ajudar, preparamos uma lista com 5 romances incríveis que vão te conquistar. Ah, e o melhor de tudo é que todos estão disponíveis na Amazon com ótimos preços.

Madame Bovary é a obra-prima do escritor francês Gustave Flaubert. A história gira em torno de Emma Bovary, uma mulher que se casou com o senhor Bovary, mas não o ama, pois idealiza as relações amorosas baseadas nos romances que ela lê. O livro possui um desfecho trágico e a trama desperta curiosidades e diversas emoções nos leitores.

Um dos romances mais famosos de todos os tempos, ‘Orgulho e Preconceito’ nos apresenta Elizabeth Bennet como uma heroína irresistível, e seu pretendente aristocrático, o sr. Darcy. A obra é considerada a obra prima de Jane Austen, que conseguiu equilibrar perfeitamente comédia com seriedade.

Escrito por Cecelia Ahern, ‘P.S. Eu Te Amo’ traz a história de Gerry e Holly, um casal de infância que planejava ficar juntos para sempre. No entanto, Gerry morre e deixa Holly devastada. Conforme seu aniversário de 30 anos se aproxima, Holly descobre um pacote de cartas nas quais Gerry a guia em sua nova vida sem ele. Repleto de aventuras e lições valiosas, o livro te fará sorrir e se emocionar com a mesma intensidade.

A obra conta a história de Anna Trent, a supervisora de uma loja de chocolates que não sabe fazer chocolates. Quando um acidente muda sua vida e Anna tem a chance de ir trabalhar numa tradicional loja em Paris, ela tem certeza de que vão descobrir que é uma fraude. Repleto de lições de esperança, divertido e com uma leitura viciante, o romance nos lembra que sempre vale a pena lutar pelas coisas mais doces da vida.

Steph e Linden são melhores amigos desde sempre. Aos seus vinte e poucos anos, cansados do drama de suas tentativas amorosas, eles resolvem fazer um pacto: se casariam um com o outro se nenhum dos dois estivesse em um relacionamento sério quando chegassem aos 30.

