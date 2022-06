5 produtos para potencializar a hidratação da sua pele

Deseja potencializar a hidratação da sua pele? Então você está no lugar certo! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 5 hidratantes corporais incríveis que vão te salvar nos dias mais frios do ano. Dá uma olhada:

1. Creme Hidratante, Cetaphil: https://amzn.to/3xitD5m

Com textura leve e alto poder de hidratação, o Creme Hidratante da Cetaphil conta com óleo de amêndoas doces em sua fórmula. Super potente, ele dobra o nível de hidratação da pele em 4 dias e garante muita maciez.