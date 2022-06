5 produtos essenciais para combater o frizz

Deseja combater o frizz do seu cabelo, mas não sabe por onde começar? Então você está no lugar certo! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 5 produtos essenciais na rotina de cuidados capilares que vão garantir fios mais alinhados, bonitos, saudáveis e sem frizz! Dá uma olhada:

1. O Exterminador De Frizz, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3N4vzoT

Esse produtinho incrível da Lola Cosmetics é um bálsamo finalizador com proteção térmica. Além de eliminar o frizz, ele suaviza o cabelo e bloqueia a umidade nos fios.