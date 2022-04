5 livros para quem amou a série “Bridgerton”

Selecionamos 5 obras com a mesma vibe da série de sucesso para você se apaixonar

Se você — assim como nós — é apaixonada por “Bridgerton”, está no lugar certo! Selecionamos 5 obras com a mesma vibe da série de sucesso para matar a saudade de um bom romance de época e ler enquanto espera a terceira temporada da produção. Dá uma olhada: 1. Uma dama fora dos padrões — A origem dos Bridgertons (Os Rokesbys Livro 1): https://amzn.to/36L4V4c Focando na geração anterior da família Bridgerton, o primeiro livro da série ‘Os Rokesbys’ conta a história de Billie Bridgerton, uma dama completamente fora dos padrões. Todos esperam que ela se case com um dos irmãos Rokesbys, as duas famílias são vizinhas há séculos e, na infância, Billie adorava brincar com Edward e Andrew. Qualquer um deles seria o marido perfeito. No entanto, há apenas um irmão Rokesby que ela não suporta: George, o mais velho e herdeiro do condado. Arrogante e irritante, Billie tem certeza de que ele também não gosta nem um pouco dela. Porém, as coisas mudam quando os dois são obrigados a ficar juntos num lugar inusitado.

2. Projeto duquesa (Dinastia dos duques – Livro 1): https://amzn.to/3u0abtR O primeiro volume da série Dinastia dos Duques é perfeito para os amantes de romances de época. Na obra, conhecemos Lydia Fletcher, uma mulher que se casou três vezes, com três duques, e deu a cada um deles um herdeiro. Viúva pela terceira vez, ela deseja a presença de todos os seus filhos no velório de seu último marido. Com uma riqueza invejável e fama de libertino, Fletcher Pryde, seu primogênito, se transformou em um homem com um coração inacessível. Focado em expandir sua fortuna, ele nem pensa em casamento. No entanto, as coisas mudam quando ele conhece Beatrice Wolfe no velório de seu padrasto. Porém, a jovem também já desistiu do amor há muito tempo.

3. Para conquistar um libertino - (Receba esta aliança Livro 1): https://amzn.to/3uFmQRW Escrito por Suzanne Enoch, o primeiro livro de “Receba está Aliança” conta a história de Alexandra Gallant. Após um lamentável incidente em seu último emprego, Alexandra é obrigada a aceitar um cargo na casa de Lucien Balfour, conhecido por sua reputação de libertino, pela beleza pecaminosa e pela completa falta de decência. Agora, com a responsabilidade de ajudar a prima do conde Balfour a entrar na alta sociedade, Alexandra sabe que precisa fazer um bom trabalho para eliminar os vestígios de escândalos passados. Conde nenhum vai desviá-la de seu objetivo, nem que para isso ela precise lhe ensinar todas as regras de decoro imagináveis.

4. Uma proposta e nada mais (Clube dos Sobreviventes – Livro 1): https://amzn.to/3J1Yl6B A jovem viúva Gwendoline, Lady Muir, estava satisfeita com sua rotina tranquila, e sempre resistiu a se casar novamente. Agora, passou a se sentir solitária e considera a ideia de arranjar um marido calmo e refinado. Ao conhecer Hugo Emes, o lorde Trentham, logo vê que ele não é nada disso. Grosseirão e carrancudo, Hugo é um cavalheiro apenas no nome. Após a morte do pai, ele se vê responsável pelo bem-estar da madrasta e da meia-irmã, e decide arranjar uma esposa para tornar essa nova fase menos penosa. Hugo a princípio não quer cortejar Gwen, mas logo se torna incapaz de resistir a seu jeito inocente e sincero.

5. Segredos de uma noite de verão (As Quatro Estações do Amor – Livro 1): https://amzn.to/3uMJ6JN Divertido e apaixonante, o primeiro livro da série “As Quatro Estações do Amor” conta a história da jovem Annabelle Peyton, assim como as garotas de sua idade, ela deseja encontrar um grande amor, mas, sem um dote para oferecer, não pode se dar a esse luxo. Certa noite, em um dos bailes da temporada, ela conhece outras três jovens que também sonham se casar. Juntas, as quatro novas amigas dão início a um plano: usar todo o seu charme e sua astúcia para encontrar um marido para cada uma, começando por Annabelle.

